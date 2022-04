Alla Fiera di Primavera di Mondovì piazza Roma ospiterà street food di qualità

La Fiera di Primavera di Mondovì, che andrà in scena il 9 e 10 aprile, si arricchisce di un nuovo e gustoso tassello. Piazza Roma, nel cuore della tradizionale Fiera, uno dei principali punti di passaggio dell’evento, si trasformerà infatti in una preziosa “piazza del gusto”: protagonista un interessante percorso di street food che permetterà ai visitatori di gustare le specialità locali. Tutti prodotti genuini, autentici e fortemente radicati sul territorio, preparati sul momento secondo la filosofia street food, filosofia che ha radici antiche e che negli ultimi anni si è imposta in chiave moderna, secondo nuove idee e percorsi strutturati attorno al cibo. L’idea arriva da un gruppo di giovani monregalesi, in collaborazione con Confcommercio-As.Com. Monregalese, che curerà un suggestivo allestimento della piazza e dell’area fieristica, arricchendola con bandierine, fondali e grafiche (oltre a piccole sorprese per i bambini), ed un palco… per un’ultieriore sorpresa che sveliamo più avanti! Altri importanti partner – oltre al Comune di Mondovì e all’Associazione La Funicolare – sono l’EGEA, e la focacceria Tossini. L’itinerario del gusto proposto in piazza Roma a Mondovì propone diverse specialità del territorio, con numerosi protagonisti: a partire dai primi piatti, coi tradizionali plin alla langarola e ravioli ris e coj, prodotti dal pastificio artigianale Fior di Farina di località Pascomonti di Mondovì; per poi passare al fritto misto, curato dall’Osteria Quattro Stagioni, che ha la sua sede sempre a Mondovì, nel cuore del centro storico di Breo; per chi ama gli hamburger, si fa un salto nelle Langhe ed ecco le proposte de Il Piosco, l’agri-hamburgeria mobile di Piozzo; proseguendo ancora, ed arrivando al dolce, le frittelle preparate con la Mela della Garzegna – che si fregia del marchio di Denominazione Comunale – da Ghio, di

Dronero, con il suo speciale macchinario. Come non innaffiare il tutto con una buona birra artigianale? A questo penserà il birrificio Alabuna di Villanova Mondovì.

Questi gli orari: sabato 9 aprile, dalle 10 a mezzanotte; domenica 10 aprile, dalle 10 alle 21.

Come accennavamo, le sorprese non si esauriscono qui: sabato 9 infatti, sempre nella piazza dedicata allo street food, ci sarà anche un concerto (ad ingresso libero) per allietare la serata con un po’ di buona musica, che accompagnerà piacevolmente il tanto agognato ritorno alla normalità. Protagonisti sul palco i “Party a 90”, dj set e contest anni Novanta e Duemila, tutti i grandi successi (da ascoltare e vivere in movimento!) del periodo suonati live.

Per informazioni, 331 4603583.