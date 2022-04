Cuneo: il FAI alla scoperta dell'Archivio Storico Diocesano di Cuneo

Si terrà domani (sabato 2 aprile) la visita all'Archivio Storico Diocesano di Cuneo organizzata dalla locale Delegazione FAI in collaborazione con storici ed archivisti dell'ente: un'occasione eccezionale per scoprire frammenti della storia del territorio attraverso inaspettate e coinvolgenti tracce di memoria.



Gli ingressi nella struttura di via Amedeo Rossi si terranno in gruppi organizzati alle 9.30, alle 11, alle 14.30 e alle 16.



Sul sito faiprenotazioni.fondoambiente.it sarà possibile effettuare le prenotazioni.