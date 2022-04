Il Comune di Cuneo e il Melarancio organizzano un pomeriggio per famiglie e presentano un nuovo progetto per bimbi da 0 a 6 anni

Sabato 9 aprile, con ritrovo alle 16.30 davanti alla chiesa di San Francesco di Cuneo (via Santa Maria, 10), la Biblioteca 0-18 di Cuneo, il Museo Civico, i Servizi Educativi per la prima infanzia, l’Ufficio Politiche Sociali e la Compagnia il Melarancio organizzano un pomeriggio di festa per tutte le famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni. Dopo un percorso ludico musicale alla scoperta del Museo, l’iniziativa proseguirà alle 17 negli spazi della Biblioteca 0-18 (via Santa Croce, 6) dove gli organizzatori illustreranno ai genitori e al pubblico il nuovo progetto “Cultura 0-6: crescere con cura”. Durante la presentazione, nel salone della Biblioteca, i bambini presenti saranno intrattenuti e coinvolti in un’attività di lettura e di gioco organizzata dalla Compagnia il Melarancio. Il pomeriggio si concluderà con una merenda, con la possibilità, per i genitori e gli educatori di chiedere informazioni sui servizi proposti. Per motivi organizzativi, si richiede di prenotare la partecipazione, gratuita, a questo indirizzo: bibliotecazerodiciotto.eventbrite.it. All’ingresso non sarà più richiesta la presentazione del Green Pass.

“Da anni, sul territorio della Città di Cuneo molte persone lavorano per mettere i loro servizi a disposizione dei bambini della fascia 0/6 anni e delle loro famiglie – dichiara l’assessora Cristina Clerico -. Questi servizi hanno un’idea in comune: la bellezza fa bene e unisce. Siamo convinti che la bellezza debba essere per tutti e che sia utile proporre percorsi ed iniziative per scoprire ciò che la Città mette a disposizione dei bambini e di chi si occupa di loro. Di qui nasce il progetto ‘Cultura 0/6: crescere con cura’, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito dei progetti ‘Nati per Leggere Piemonte’ e ‘Nati con la Cultura’”.

Prima della merenda finale, è prevista una sorpresa per tutte le famiglie presenti che riceveranno un “gioco” collegato al progetto “Cultura 0-6: crescere con cura” e che darà loro la possibilità di accedere facilmente e in modo divertente alle informazioni sulle attività culturali, formative e ludiche rivolte ai bambini della prima e primissima infanzia.

Il progetto “Cultura 0/6: crescere con cura” si basa sulla “Carta dei diritti dei bambini all’arte e alla cultura”, un documento redatto nel 2011 a Bologna da un gruppo di lavoro promosso da La Baracca – Testoni Ragazzi che ha coinvolto insegnanti, educatori, dirigenti scolastici e genitori, e sul “Manifesto del Sistema Infanzia” nato nell’ambito di un processo partecipato avviato a Cuneo nel 2015 che ha visto l’adesione, oltre al Comune, di altri 15 soggetti tra nidi e scuole di infanzia pubblici e privati, enti locali, enti gestori, ASO, associazioni, cooperative.