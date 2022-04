Rimandata di una settimana la prima edizione della Camminata Benese

Sport in Bene, in collaborazione con BVH Bene Vagienna Hotel, comunica che la prima edizione della Camminata Benese per grandi e piccini, prevista per domenica 3 aprile è stata annullata e rimandata alla domenica successiva, 10 aprile, a causa delle previsioni relative al maltempo.

Identico il programma: con partenza da piazza Martiri alle ore 9,45, la giornata prevede una passeggiata in compagnia destinata a famiglie, coppie, gruppi, accompagnati anche dagli amici a quattro zampe, lungo le strade del paese, con tre punti tappa dedicati a giochi e prove di abilità.

La partecipazione è libera e gratuita per tutti, adulti e bambini, ed a questi ultimi è riservato un premio per la percorrenza di tutta la camminata, che si concluderá intorno a mezzogiorno con un rinfresco finale.