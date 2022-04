Internazionali d’Italia Supermoto: Mauro Cucchietti pronto a scendere in pista

Mauro Cucchietti, conduttore trinitese del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, nonostante non sia più un giovincello, non molla!

Il regolamento di questa stagione, data l’età, lo vorrebbe schierato nella classe S5, però Mauro vuole competere con i più forti, per cui lo vedremo schierato nella classe S2, quella che comprende i piloti più forti.

Sentiamo le sue motivazioni in vista degli Internazionali d’Italia Supermoto.

“Quest’ anno ero indeciso, in quanto la mia categoria, vista l’età, sarebbe la S5, però ci sono pochi piloti e preferisco stare nei dieci, se riesco, ma schierarmi in S2. Sarà dura durissima, però quella è la categoria più bella, penso, quest’ anno. Nel regionale mi schiero in S1, anche qui mi piacerebbe combattere con i più forti. Speriamo in bene, la prossima settimana si parte, io e Pisu (Marco Pisarra) per Ortona (CH), dove andrà in scena la prima gara degli Internazionali d’Italia, sperando che, con l’ allenamento fatto durante l’ inverno e con la Honda messa ben a punto da Gazza, riesca a fare bene. Ringrazio anticipatamente tutti quanti mi supportano anche in questa stagione: Officina LA.RA, Dentis, Canavese Assicurazioni, CTE Energy”.

Nelle stesse giornate sarà impegnato in gara anche il giovane compagno di club di Cucchietti, il transalpino Damien Ferrara, che gareggerà nella classe S3.