L'inglese a teatro: L’associazione 'Bell Beyond' all'Iris Dronero per i bambini delle scuole

Radiosi entrando a teatro ed entusiasti uscendo.

Mercoledì 30 marzo, gli alunni delle scuole di Dronero e della Valle Maira (ultimo anno di scuola dell’infanzia più le classi prime, seconde e quinte di scuola primaria) si sono a turno recati al teatro Iris di Dronero per un appuntamento davvero particolare.

L’associazione culturale 'Bell Beyond' e i suoi tre giovani attori anglofoni hanno rappresentato quattro spettacoli interamente in lingua inglese.

Una splendida opportunità, parte del progetto 'Easy Peasy English' finanziato dalla Fondazione CRC e giunto alla seconda annualità.

Lo scorso anno, il progetto aveva coinvolto bambini dell’ultimo anno di tutte le scuole dell’infanzia, pubbliche e paritarie, del territorio di Dronero e della Valle Maira. Attraverso giochi, canzoni ed attività ludiche, un'insegnante madrelingua inglese aveva avvicinato i bimbi all’apprendimento spontaneo della lingua, continuando quest'anno il suo intervento invece in tutte le classi prime della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo.

"La partecipazione agli spettacoli teatrali ha voluto essere una festa per tutti i bambini, visto che lo scorso anno non era stato possibile organizzare una festa finale a causa della pandemia" - spiegano le insegnanti - "Lo scopo di questa attività è di creare opportunità per tutti i bambini e i ragazzi per esplorare la lingua inglese attraverso la creatività e la crescita personale. Queste sono le potenzialità e i benefici del teatro usato nell’insegnamento di una lingua straniera.

Attraverso il teatro l’inglese prende vita e regala agli studenti una nuova prospettiva per il suo uso. Il teatro è il mezzo perfetto per imparare l’inglese con tutti i sensi attraverso le emozioni! I bambini vogliono capire quello che gli attori stanno dicendo perché si sentono parte della loro avventura, sembra di conoscerli come persone. Questo non può che incoraggiare il bambino ad espandere il proprio vocabolario e la propria conoscenza linguistica in modo volontario ma in modo naturale senza sentirsi spinto."

L'associazione ha fornito alle insegnanti sia materiale didattico e attività per preparare i bambini e i ragazzi allo show che per poi portare avanti il progetto nelle settimane e mesi successivi.