A “TimeOut” questa sera (ore 21) ospiti Rebecca Piva, Francesca Trevisan e Marco Gazzotti

Puntata di “TimeOut” numero 23, quella in programma questa sera con inizio alle ore 21. In questo nuovo appuntamento occhi puntati sullo spareggio promozione tra l’Eurospin Ford Sara Pinerolo e la Millenium Brescia, con la squadra di Marchiaro in vantaggio per 2-1. Per parlare di questo appassionante duello ci collegheremo con la protagonista dell’ultima vittoria ottenuta dalle leonesse lombarde, la forte schiacciatrice Rebecca Piva.

Grande spazio ovviamente alle sfide play-off. Ospite in studio la schiacciatrice della Lpm Bam Mondovì Francesca Trevisan, mentre da Martignacco è previsto il collegamento con il tecnico della Itas Ceccarelli Marco Gazzotti. Nel corso della puntata andranno in onda le interviste raccolte in settimana con le due giocatrici della Lpm Alessia Populini e Morgana Giubilato, reduci da due seri infortuni.

Le altre interviste vedranno come protagonisti il dott. Sergio Gandolfi (fisioterapista della Lpm Bam Mondovì), Michele Marchiaro (Eur. Pinerolo), Yasmine Akrary (Eur. Pinerolo), Alessandro Beltrami (Mill. Brescia), Matteo Lucchini (Fut. Busto Arsizio). Ricordiamo che “TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio).