Ginnastica ritmica: atlete monregalesi in evidenza a Candelo

Un weekend molto positivo quello delle atlete della Ginnastica Mondovì a Candelo (Biella) dove si è svolta la 2° prova del Campionato Regionale Silver individuale della Federazione Ginnastica d'Italia valevole per la partecipazione ai Campionati Italiani di Rimini.

Sei ginnaste vi hanno partecipato e 5 sono entrate nella top-ten della classifica di specialità.

La società monregalese ha aperto la giornata di gare nella categoria Junior 2 con Melissa Borgna che ha inaugurato con molta emozione il suo nuovo esercizio alla palla e alla seconda entrata in pedana con il più collaudato esercizio al cerchio nel difficile livello LC è riuscita ad ottenere un ottimo 7° posto, su 23 concorrenti, con l'alto punteggio di 9.925. Ad aprire la categoria successiva Junior 3 Agnese Fachino, con un simpatico esercizio al cerchio interpretato con verve e proseguendo bene con il suo nuovo esercizio alla palla.

Nella stessa categoria ha gareggiato nonostante un dolore al ginocchio che la condizionava notevolmente Matilde Filippi offrendo comunque una buona prestazione sia alla palla sia al cerchio. A rappresentare la società nella categoria Senior 1 Linda Capello che ha raggiunto la decima posizione con un elaborato esercizio alle clavette; le è sfuggita la top-ten anche con la palla ssolo per una piccola perdita di attrezzo. Ottima performance di Giorgia Casagrande che ha ottenuto un meritato 8° posto al cerchio con 9.325 e un decimo con la palla dove è emersa tutta la sua espressività.

A chiudere la giornata Giulia Filippi nella categoria Senior 2 che ha conquistato un bellissimo 6° posto al cerchio con il notevole punteggio di 9,725 e porta per la prima volta in pedana il suo nuovo esercizio con le clavette. Le aspettative sia delle ginnaste sia delle tecniche Edith Bernelli e Silvia Ghibaudo, per questo primo appuntamento con la pedana del 2022 sono state pienamente soddisfatte e la Società è pronta ad affrontare le prossime date dei Nazionali di Rimini.