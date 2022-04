Volley A2M, Cuneo-Lagonegro 3-0. Mario Barbiero, ex coach di Mondovì: "Esperienza che porterò sempre nel cuore (VIDEO)

Mario Barbiero, allenatore della Cave del Sole Lagonegro, è un uomo tutto di un pezzo, che non si nasconde dietro un dito. Sa che la sua squadra a Cuneo ha giocato davvero molto male e non cerca scuse: "Praticamente non l'abbiamo giocata, ma Cuneo non ha mollato una palla. Se non siamo mai entrati in partita è anche per merito loro. La lunga assenza dai campi ha influito sul rendimento, ma non è l'unico motivo per cui abbiamo perso".

Sui playoff raggiunti, traguardo storico per Lagonegro: "Li abbiamo guadagnati sul campo, una grande soddisfazione per me ma soprattutto per la società"

Sulla sua ex squadra, il VBC Mondovì: "Questi sono posti fantastici, con gente straordinaria. Quelli a Mondovì sono stati due anni meravigliosi, non dimenticherò mai questa esperienza,. Mi auguro che la tenacia dei dirigenti li porti un giorno a risalire in A2"