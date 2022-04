Volley maschile A2, Cuneo oggi in campo con Lagonegro

Dopo 15 giorni finalmente si torna in campo per il primo dei 3 step finali di questa Regular Season del campionato di serie A2 maschile per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo.

Stasera, venerdì 1° aprile alle ore 18.30 nel Match Day CUF-Cuneo Airport, i ragazzi di coach Serniotti ospiteranno Lagonegro, tra le cui fila spiccano gli ex di giornata Matteo Pistolesi, Paolo Bonola e Nicolò Hoffer. Una partita importante per entrambe le compagini e il proprio posizionamento in classifica in vista degli imminenti Play Off.

Subito dietro l’angolo il derby di ritorno con Mondovì nel Match Day Acqua S.Bernardo domenica 3 aprile alle ore 18.00. Con la capienza finalmente al 100% si prospetta un evento ad “alta tensione” in campo, perché si sa, il derby è pur sempre il derby.

Ancora in recupero Pedron, ecco le parole del regista (cuneese doc): «Ci troviamo ad affrontare due partite molto difficili per diversi motivi: la classifica e il posizionamento in vista dei play off contro Lagonegro e il derby di domenica che chiunque giochi o abbia giocato a Cuneo, sa quant'è sentito. Domani saranno diversi gli ex dall'altra parte del campo e sebbene si sia entrambi senza gare nelle gambe da 15 giorni son sicuro che sarà una bella battaglia, arriveranno col coltello tra i denti e proveranno a batterci, spetta a noi farci trovare pronti. Il match di domenica non deve trarre in inganno, non sarà una passeggiata, loro non avranno nulla da perdere, anzi. In entrambe le partite avremo bisogno dei nostri tifosi e del pubblico di casa, ora che la capienza è tornata al 100% è una grande occasione per venire a sostenerci! Sono sicuramente la marcia in più che servirà».

Il match contro Lagonegro sarà ad INGRESSO UNICO a 1€ senza prevendita, acquistabile direttamente al botteghino del palazzetto dalle ore 16.30 di venerdì 1° aprile. Ricordiamo che è stato attivato il servizio Satispay. Già attiva, invece, la prevendita online su www.liveticket.it per il Derby casalingo contro Mondovì; i cancelli apriranno alle ore 16.30 di domenica 3 aprile.

Valide le convenzioni Michelin Sport Club, APS Merlo Group e Cuneo Volley per la scuola con previa prenotazione tramite e-mail all’indirizzo biglietteria@cuneovolley.it.