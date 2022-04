A Roccabruna, con l'Espaci Occitan, un un viaggio tra i personaggi più caratteristici dell’immaginario fantastico e mitologico delle valli

Con l'arrivo della primavera l’Espaci Occitan di Dronero, insieme all’Unione Montana Valle Maira, propongono ai bambini tra i 6 e i 12 anni e alle loro famiglie una serie di attività ludiche e didattiche imperniate sulla lingua e la cultura occitana.



Le iniziative, realizzate nell’ambito del progetto dell’Unione Montana Valle Maira finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolgeranno in vari comuni della Valle Maira sino all’estate.



Il primo appuntamento è previsto per sabato 9 aprile alle ore 16 e sarà ospitato dalla biblioteca civica di Roccabruna, in piazza Cav. Giuseppe Giorsetti (presso le scuole elementari).



Il ponte del diavolo, La mascha parpalha, I piedi del sarvanot,... Rosella Pellerino, direttore scientifico dell'associazione dronerese, proporrà Leggende della Valle Maira: un viaggio tra i personaggi più caratteristici dell’immaginario fantastico e mitologico delle valli, protagonisti di celebri leggende della Valle Maira narrate e videoanimate in occitano e italiano.



Nel mese di maggio, invece, altre iniziative interesseranno gruppi in visita al museo Sòn de Lenga di Dronero, mentre attività di musica e gioco in e sull’occitano sono in programma per l’estate e saranno oggetto di proposta per i centri estivi della Valle Maira.



La partecipazione a tutte le attività è gratuita, ma è richiesta la prenotazione al numero 0171.904075 o via mail a segreteria@espaci-occitan.org (per l'appuntamento del 9 aprile entro le ore 12 del giorno stesso). Agli stessi recapiti è possibile ricevere informazioni più dettagliate riguardo agli eventi.



Sino al 30 aprile e salvo nuove disposizioni per il contenimento del Covid, per le attività al chiuso è richiesto di indossare la mascherina, presentando il Green Pass Rafforzato per i maggiori di 12 anni.