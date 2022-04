Dalla conferenza Italia-Francia una promessa: nessun ritardo sul tunnel di Tenda

E' in corso di svolgimento da stamattina, a Roma, la Conferenza intergovernativa (CIG) Italia-Francia, nella quale si discute di viabilità, infrastrutture e trasporti nella zona delle Alpi del Sud.

Al tavolo anche l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi. Si parla anche e soprattutto di Tenda bis e di Cuneo-Ventimiglia-Nizza, la ferrovia delle meraviglie.

Il tema ferroviario sarà affrontato nelle prossime ore, mentre stamattina è stato trattato il tema della viabilità stradale. Ed emergono le prime notizie.

Come anticipato ieri, oggi è stata presentata un'unica opzione per il ponte sul Rio della Cà che, in uscita dalla galleria del Tenda sul lato francese, scavalcherà l'immensa voragine che si è aperta a seguito dell'alluvione di inizio ottobre 2020. Un'unica opzione progettuale che non prevede una rotatoria all'uscita dal tunnel.

Le Regioni coinvolte hanno richiesto ai rappresentanti dei due governi e ai soggetti coinvolti garanzie sul cronoprogramma e quindi sui tempi di realizzazione dell'opera. Anzi, se possibile, di accorciarli. Tutti i soggetti hanno garantito che non vi saranno ritardi, ma solo alcuni approfondimenti.

Nel corso delle prossime ore daremo conto in modo più approfondito sui contenuti dell'incontro.