Alba: "Dalla maggioranza affermazioni vergognose sul discusso «allontanamento zero»"

Dal gruppo di centrosinistra Uniti per Alba riceviamo la presa di posizione che pubblichiamo a seguire, con la quale la coalizione di minoranza del Consiglio comunale albese interviene in merito al dibattito sul tema della proposta di legge regionale "Allontanamento zero" tenutosi durante la seduta di giovedì 31 marzo.



***



Giovedì sera, in Consiglio comunale, durante la discussione dell’ordine del giorno contro il disegno di legge regionale ‘Allontanamento zero’ abbiamo assistito a una serie di affermazioni a dir poco vergognose da parte di alcuni consiglieri di maggioranza.



Due consiglieri del gruppo Lega hanno avuto il coraggio di sostenere che i bambini talvolta vengano allontanati dalla famiglia naturale per incomprensioni linguistiche, oppure soltanto per difficoltà economiche.



Le frasi vergognose denotano prima di tutto una grande disinformazione, poi una pochezza umana non indifferente.



Il tema è delicatissimo e al centro vanno sempre messi i diritti e il benessere dei bambini, non di certo i soldi con facili illazioni su speculazioni oppure posizioni ideologiche figlie della disinformazione.



Peccato che nessun consigliere di maggioranza sia riuscito nel dibattito interno a sostenere posizioni diverse, anziché farsi trascinare in un voto ideologico di pessimo gusto.



Uniti per Alba