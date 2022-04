Il consiglio provinciale in visita a Fossano, Tallone: "Primo passo di un buon rapporto di collaborazione" [VIDEO]

"Fossano è il cuore della provincia, il baricentro delle sette sorelle e dobbiamo sfruttare questa realtà come opportunità, in ogni modo possibile. Per questo noi come amministrazione comunale chiediamo aiuto al consiglio provinciale: di elementi da valorizzare, Fossano ne ha diversi, e il nostro castello è solo uno di questi".



Ha parlato così Dario Tallone, sindaco della città degli Acaja, durante la visita del consiglio provinciale al castello tenutasi nel pomeriggio di ieri (venerdì 1° aprile). Con lui anche la presidentessa del consiglio comunale e consigliera provinciale Simona Giaccardi e il vicesindaco Giacomo Pellegrino. Presente anche la direttrice dell'ATL del Cuneese Daniela Salvestrin.

Quella fossanese è stata la prima uscita pubblica del nuovo consiglio provinciale, "", come hanno detto sia Tallone che Giaccardi.Concludendo il proprio intervento - e prima che i consiglieri provinciali presenti inizassero la loro visita guidata del castello e delle sue sale - , Tallone li ha invitati al Palio dei Borghi del 18 giugno prossimo.