Il CPIA di Mondovì dedica un'aula alla memoria di Emanuele Albanto

"La vita può essere spietata e imprevedibile. Te ne rendi conto quando le certezze restano ombre e il tempo muta in silenzio, quando il per sempre diventa sfuggente e mostra il suo lato complementare: il mai più." - con queste parole gli amici hanno voluto ricordare Emanuele Albanto, giovane di Bagnasco mancato tragicamente, a maggio 2021, in seguito a un incidente stradale sull'Aurelia. A ricordarlo nelle lettere, con commozione, gli amici Antonio Minopoli e Nicolò Valentino.

Il CPIA di Mondovì, dove Emanuele si era iscritto per riprendere gli studi, questa mattina, sabato 2 aprile, in occasione dell'Open day del centro, ha voluto dedicargli un'aula, in modo che tutti, attuali e futuri studenti, possano tenere viva la sua memoria.