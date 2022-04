Continua senza sosta, a Pocapaglia, la lotta a chi abbandona rifiuti

Nel solo mese di marzo, gli agenti hanno redatto sette verbali a seguito del rinvenimento sul territorio comunale di rifiuti abbandonati. Le sanzioni previste vanno da 25 a 500 euro, a carico di coloro che hanno conferito rifiuti in modo irregolare e da 300 a 3.000 euro per chi abbandona sconsideratamente i rifiuti.

”Uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale è la lotta all’abbandono di rifiuti che, oltre ad essere un comportamento vietato, comporta anche un dispendio di risorse umane ed economiche a carico del Comune per la rimozione dei rifiuti e per la pulizia delle aree. - commenta il sindaco di Pocapaglia Antonio Luigi Riorda - Per questo motivo abbiamo chiesto alla nostra Polizia locale che, oltre al pattugliamento ed al controllo del territorio, ponga in essere ogni misura per prevenire e reprimere questi comportamenti degradanti e nocivi per l’ambiente, dotando gli agenti della Polizia locale anche di foto trappole, ulteriori strumenti di accertamento che vanno ad affiancare ed integrare le indagini tradizionali”.