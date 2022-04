Volley A1F. Cuneo batte Busto 3-2 ed è settima! Nei quarti di finale affronterà Novara

A Cuneo riesce l'impresa di battere Busto Arsizio, vincendo per 3-2 (30-28/24-26/19-25/25-22/15-13) al termine di una battaglia durata due ore e mezza.

Mentre Monza consolida sua quinta posizione finale in regular season, la Bosca S. Bernardo termina invece in extremis la prima parte di campionato al settimo posto, con 38 punti come Firenze, ma il quoziente set premia le Gatte che nel quarto di Finale dovranno dunque affrontare Novara.

Un ottimo primo set, un secondo altrettanto tirato, poi il patatrac sul finale che ha lasciato il segno: avanti 24-20, le biancorosse hanno subito un parziale di 6-0 che ha ribaltato la situazione permettendo a Busto di vincere 26-24. Le cuneesi hanno subìto il contraccolpo del set perso in un modo così rocambolesco e nel terzo non sono riuscite ad entrare in partita. Sul finale Pistola ha rivoluzionato la squadra, cambiando la diagonale palleggiatore-opposto con Agrifoglio e Zanette al posto di Signorile e Gicquel, ma anche Jasper per Kutznetsova.

E con questa formazione la Bosca S. Bernardo è scesa in campo nel quarto, riuscendo a conquistare il tie-break. Squadra che vince non si cambia e Pistola si affida a questa formazione anche nel set decisivo e le sue ragazze gli regalano la soddisfazione più grande.

I SESTETTI. Andrea Pistola schiera Signorile in palleggio con la francese Gicquel opposto, le centrali Stufi e Squarcini, la coppia di posto4 formata da Kutznetsova e Degradi con libero Spirito. Risponde coach Musso con l'argentina Victoria in palleggio (neo arrivata nella formazione lombarda) e l'opposto Mingardi, le centrali Olivotto e Stevanovic, le due schiacciatrici ricevitrici Ungureanu e Gray con il libero Zannoni a completare la rosa delle avversarie.

LA PARTITA. Dopo una fase di studio nelle parti iniziali, Cuneo piazza il primo break dell'incontro (4-2) con l'attacco di Stufi. Busto trova il pareggio (9-9) con un mani-fuori della serba Stevanovic, ma le biancorosse tornano avanti di un break (11-9) grazie al diagonale vincente di Degradi che dalla seconda linea trova anche il punto del 14-11 che costringe coach Musso a chiamare il suo primo time out. Busto si ricompatta ed accorcia a -1 (14-13) con un poderoso attacco dell'opposto Mingardi sul muro piemontese che non trattiene, poi arriva il muro su Stufi che rimette la situazione alla pari: 15-15. Signorile si affida ancora a Degradi, che da posto4 non fallisce (17-15), poi Mingardi mette fuori il punto del 18-15 ed arriva il secondo time out di Musso. Ancora una volta Busto reagisce: muro di Stevanovic su Degradi (19-18), poi Mingardi dalla seconda linea segna il punto della nuova parità, 20-20. Il punto del sorpasso bustese (21-22) arriva dal muro di Olivotto su Kutznetsova, stavolta tocca a Pistola interrompere il gioco, ma le Gatte non demordono ed arrivano per prime al set-ball con un muro di Stufi (24-23). Busto ne annulla cinque, poi è ancora Stufi a chiudere il conto (30-28) mettendo giù la palla dopo una battuta insidiosa di Squarcini.

SECONDO SET. Cuneo avanti 3-1 sull'errore in attacco di Gray, che però si riscatta immediatamente segnando il 3-3. Lunga serie di cambi palla, poi arrivano due muri piemontesi: quello di Gicquel su Gray e quello di Squarcini su Mingardi che portano le biancorosse avanti di tre lunghezze: sul 12-9 c'è il time out di Musso. Alla ripresa del gioco Degradi affonda il colpo mettendo a terra un gran diagonale (13-9). Cuneo allunga ancora grazie all'attacco di Kutznetsova (15-10), ma Busto non demorde ed accorcia le distanze di due break grazie all'ace di Gray ed un muro su Kutznetsova: 15-13, time out per Pistola. Alla ripresa del gioco Squarcini mette fuori un attacco in primo tempo (15-14), ma la centrale si fa perdonare e rimedia con un'altra gran battuta di potenza che torna in campo piemontese e permette a Stufi di chiudere il punto del 17-14. L'ace di Gicquel rilancia Cuneo che fugge 19-15 quando arriva l'ultimo time out per coach Musso, ma le biancorosse allungano ancora approfittando dell'errore di Ungureanu (20-15). Cuneo dà una mano alle avversarie commettendo due errori che inducono Pistola a chiamare time out su punteggio di 20-18, ma le Gatte arrivano al set-ball forti di quattro punti di vantaggio: il pallonetto di Degradi vale il 24-20. A questo punto succede l'incredibile: Busto annulla il primo, Degradi sbaglia un attacco (24-22), Olivotto mette a segno il -1 (2-23) e Gray trova la forza di portare il set ai vantaggi sul 24-24. È ancora di Gray il punto del ribaltamento di fronte (24-25), mentre il sigillo (24-26) lo mette Mingardi.

TERZO SET. Break Cuneo con Kutznetosva (3-1), ma due muri su Gicquel e la parallela vincente di Ungureanu ribaltano la situazione in favore di Busto: sul punteggio di 4-7 Pistola chiama time out, ma le sue ragazze non reagiscono e l'ace di Ungureanu fissa il punteggio sul 7-12. L'allenatore piemontese prova ancora a fermare il gioco, ma alla ripresa arriva l'ennesimo errore: stavolta è Kutznetsova a schiacciare out (7-13), poi Mingardi segna il punto del raddoppio. A Pistola non resta che iniziare la girandola dei cambi: fuori Kutznetsova e Degradi per Giovannini e Jasper. E dal duo arriva un piccolo segnale di ripresa: Giovannini mette a terra il punto del 9-14, l'olandese quello dell'11-15. Una fiammata, però, perché Busto ingrana la marcia e Cuneo sta a guardare: nel segno di Mingardi le lombarde scappano 13-20, mentre entrano anche Zanette per Gicquel e Agrigfoglio per Signorile. L'opposto ex Mondovì prova a dare una scossa alle compagne mettendo a segno il punto del -5 (16-21), ma ormai le lombarde sono in dirittura di arrivo: è di Alesia Gray il punto del 19-25.

QUARTO SET. Pistola lascia in campo la diagonale Agrifoglio-Zanette, con Jasper al posto di Kutznetsova. Cuneo va sul 5-3 con l'ace di Squarcini, ma il muro su Jasper rimette in corsa Busto sul 5-5, poi quello di Ungureanu su Stufi significa doppio vantaggio (6-8). Degradi ritrova la parità a 9, l'ace di Ungureanu rilancia le lombarde (9-11), un errore dell'Unet e l'attacco di Squarcini ribaltano la situazione: 12-11, time out per Musso. Arriva ancora da Squaricni il punto del nuovo break di Cuneo (13-11), poi Degradi fa il resto piazzando il mani e fuori del 14-11. Gran muro di Degradi su Mingardi: 15-11 e secondo time out per Busto. Arriva l'errore di Zanette (15-13), ma Stufi ricaccia indietro le lombarde segnando a referto due meravigliosi punti che portano Cuneo avanti 20-15. Busto non molla, Gray accorcia con un gran diagonale: Pistola non si fida e sul 23-20 chiama subito time out. Squarcini porta la squadra al set-ball (24-20), Busto ne annulla due e, memore di quanto successo nel secondo set, Pistola chiama il suo secondo time out. Stavolta Mingardi dà una mano e caccia fuori la palla che vale il tie break per Cuneo.

QUINTO SET. Tie-break equilibratissimo nella sua prima parte, con le due squadre che vanno al cambio campo sul 7-8 di Busto che trova il break sulla ricezione lunga di Cuneo che permette a Gray di appoggiare la palla del 7-9. Pistola ferma il gioco, le sue ragazze non mollano e con Degradi in battuta e Zanette a chiudere il colpo ritrovano la parità a 10. Entra Giovannini per rinforzare la ricezione al posto di Jasper, Squarcini tira l'ace del sorpasso e sul 12-11 è Musso ad interrompere il gioco. Il punto finale è di Elisa Zanette.

BOSCA S. BERNARDO CUNEO-UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO 3-2 (30-28/24-26/19-25/25-22/15-13)

BOSCA S. BERNARDO CUNEO: Kutznetsova 7, Degradi 19, Squarcini 16, Spirito (L), Giovannini 2, Zanette 13, Agrifoglio, Gicquel 9, Signorile 1, Jasper 5, Stufi 16. N.e. Caruso, Gay. Allenatore: Pistola. CUNEO: ric. 59%, att. 44%, muri 6, aces 2, batt.sb. 15, errrori 30