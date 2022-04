Volley A1F. Cuneo, assalto al 7° posto: imperativo battere Busto. Petruzzelli: "Riscattiamo la brutta partita dell'andata" (VIDEO)

Ultimo turno di regular season per il Vivo campionato italiano serie A1 Femminile, che stasera disputerà tutte le partite in contemporanea con fischio d'inizio alle ore 20,30.

Tanti gli spunti interessanti, a partire dallo scontro che vedrà opposta la Bosca S. Bernardo Cuneo (36 punti) a Busto Arsizio (50) sul taraflex di San Rocco Castagnaretta, al termine del quale le cuneesi conosceranno la loro avversaria nei Quarti di Finale dei playoff: una tra Conegliano (63), Novara (63) e Monza (60).

Sull'altro fronte resta aperto l'assalto al settimo posto finale. Per farlo la Bosca S. Bernardo dovrà ovviamente battere Busto, sperando in un contemporaneo passo falso di Firenze (38 punti), impegnata nell'accesissimo derby toscano con Scandicci (54). E se la Savino del Bene sarà comunque quarta, comunque vada la gara di stasera, c'è da giurare che sputerà l'anima pur di piegare le fiorentine.

La missione delle ragazze di coach Andrea Pistola è comunque, innanzitutto, quella di battere Busto e guardare solo in seguito cosa succederà sugli altri campi. Un osso duro le lombarde, che all'andata, all'E-Work Arena, strapazzarono sonoramente le biancorosse, autrici di una delle loro prestazioni più opache.

Anche per questo motivo c'è voglia di riscossa in casa Cuneo, come sottolinea il vice allenatore, Domenico Petruzzelli: "A Busto avevamo giocato molto male, al di sotto delle nostre potenzialità. Stasera vogliamo esprimerci al meglio e riscattare quella brutta prestazione, che è ancora nella nostra mente".

La Unet E-Work non ha più nulla da chiedere a questa prima parte di campionato (Busto è matematicamente quinta), ma non per questo verrà a Cuneo a fare da sparring partner: non dimentichiamoci che siamo ad una settimana dai playoff.

Ancora Petruzzelli: "Loro hanno delle individualità importanti, che giocheranno al 100% della potenzialità, quindi prevedo una partita combattuta. Da parte nostra contiamo anche sull'appoggio del pubblico, al quale vogliamo lasciare un bel ricordo in campionato. Poi si aprirà la fase dei playoff, che sono un'altra storia".

Tra le altre partite in programma che riguardano direttamente la sorte di Cuneo nei playoff, interessante sarà lo scontro di Bergamo (20 punti, come Perugia), ancora in piena lotta retrocessione, che vedrà opposte lo lombarde a Conegliano.

Così come potrebbe riservare sorprese il derby tra Chieri (40) e Novara: le collinari sono matematicamente seste, mentre Novara deve vincere a tutti i costi per sperare nel guizzo finale verso la conquista della regular. Ma un derby è un derby e le sorprese sono dietro l'angolo.

Infine Monza, impegnata in casa di una Trento (19) con più di un piede in A2: per le trentine forse non basterebbe neppure vincere, ma l'imperativo è almeno provarci.

Ancora poche ore ed il campo emetterà i suoi verdetti.

Vi proponiamo intanto l'intervista a Domenico Petruzzelli nel video a seguire