Avanti con successo l’alleanza tra Caffè Letterario e “Bra. Di tutto, di più”

Se è vero che un libro ben scelto ci salva da qualsiasi cosa, come dice Daniel Pennac, allora avvicinarsi alla lettura può aiutare a vivere meglio. È con questo spirito che il Caffè Letterario di Bra ha creato una sinergia con il gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” per ospitare le voci della cultura al tempo della pandemia.

«Come già accadeva in epoca pre-Covid, il terzo giovedì del mese, alle 21 in punto, si rinnova l’appuntamento con il Caffè Letterario, ma in modo speciale. Scrittori, artisti ed intellettuali del territorio sono protagonisti, a turno nelle serate, di un podcast della durata di circa 10 minuti, visualizzabile anche in date successive nella sezione dedicata. Basta un click sul gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” per gustare tanti temi interessanti, che ci terranno compagnia fino al ritorno in presenza»: parole di Silvia Gullino, al timone dell’iniziativa dal 2018.

L’alleanza tra Caffè Letterario e gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più” dimostra quanto i valori culturali siano irrinunciabili e stiano al passo con i tempi attraverso i mezzi digitali, come già accade con la recensione del libro della settimana, postata sul gruppo ogni giovedì alle ore 16.

A spiegare il successo registrato dall’evento è l’Amministratore del gruppo Facebook “Bra. Di tutto, di più”, Enrico Sunda: «Sono noti i benefici della cultura, soprattutto in termini di miglioramento della vita. Quando l’esperienza culturale è corale si moltiplicano gli effetti positivi e anche la sfera delle relazioni ne trae vantaggio. Ci è sembrato importante collaborare per rendere un servizio alla comunità durante questo periodo così complicato. Abbiamo creato un circolo virtuoso che ha raggiunto sempre più persone, visto che gli iscritti al gruppo hanno superato i 33mila utenti».

Ed è così che si è alzata l’asticella di questo Caffè Letterario “ristretto”: gli ospiti sono di alto livello e gli argomenti tutti molto interessanti. What else?