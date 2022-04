Terzo Garage: nella prima puntata ecco la Jeep Compass 1.6 Diesel e la Concessionaria AutoFossano

TerzoGarage è la rubrica dedicata agli appassionati di motori. In ogni puntata, Alberto Prieri (giornalista, videomaker e creatore dell’omonimo canale su YouTube) illustrerà le caratteristiche di un’auto, andando a scoprire come si comporta su strada e quali siano le sue peculiarità.

Protagonista di questo primo appuntamento è la Jeep Compass, uno dei suv più apprezzati dagli automobilisti italiani. Recentemente rivisitata, è stata oggetto di modifiche sia esterne sia interne che ne hanno adeguato carrozzeria, infotainment e sistemi elettronici di ausilio alla guida. Grazie alla concessionaria AutoFossano di via Domenico Oreglia a Fossano, per aver concesso in prestito l’auto per questa prova.

Rispetto all'essenzialità di prima in stile americano, ora l'abitacolo della Compass risulta decisamente più curato e funzionale, per venire incontro a un gusto più europeo. Si nota immediatamente il nuovo touchscreen da 10 pollici a sbalzo dell'infotainment che, con il sistema UConnect 5, risulta molto più reattivo e piacevole da utilizzare, oltre a offrire l'integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. Meno evidenti le modifiche esterne, per una sagoma che, complessivamente, è rimasta identica, seppure un po’ cresciuta: 9 millimetri in più di lunghezza, per un totale di 4 metri e 40, e 17 in più in altezza, ora si arriva a 1 metro e 64 per 1 metro e 82 di larghezza. Misure grazie alle quali il posto guida è da vero suv, con posizione alta a dominare la strada, grazie anche alle ampie superfici vetrate che danno luminosità e assicurano buona visibilità. La motorizzazione di questa prova è la diesel con propulsore MultiJet 4 cilindri da 130 cavalli e 320 Nm di coppia

Ogni settimana, TerzoGarage proporrà prove e anteprime di nuovi modelli ogni settimana in collaborazione con le concessionarie auto del territorio. Un modo per scoprire meglio che cosa offre il mercato e capire quale possa essere la vettura adatta alle proprie esigenze.