“70 anni di Formazione Professionale nel Cebano – Storie di talenti del territorio” raccontate in collaborazione con gli istituti comprensivi di Ceva e Garessio

Il Progetto “70 anni di Formazione Professionale nel cebano – Storie di Talenti del territorio”, approvato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo al CFP Cebano Monregalese, ha visto la collaborazione degli Istituti comprensivi di Ceva e di Garessio.

Attraverso la voce degli ex corsisti che hanno vissuto il loro percorso scolastico ed hanno raggiunto risultati lavorativi significativi, il CFP ha l’obiettivo di raccontare la sua storia di formazione sul territorio con un libro e un video.

Sono stati i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Ceva e Garessio, partner del Progetto, a raccogliere, con la collaborazione degli insegnanti, le storie degli ex studenti attraverso interviste poi trascritte dagli alunni. I ragazzi del CFP realizzeranno invece un video.

Oltre allo scopo narrativo, il Progetto riveste un importante ruolo formativo, orientativo e didattico. Attraverso la conoscenza e l’esplorazione delle esperienze degli ex alunni del CFP i ragazzi delle medie hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con storie di vita vissuta, con scelte formative poi concretamente canalizzate in progetti lavorativi e di vita.

Come afferma Simona Giacosa, responsabile della sede del CFP Cemon di Ceva:“Non è un dettaglio il fatto che il CFP, per le interviste, non abbia selezionato ex allievi di successo, ma persone che abbiano attuato un percorso di vita scolastica e professionale significativo a livello orientativo, ad esempio che abbiano cambiato vita o rivisto le loro scelte, oppure che siano arrivati ad assumere incarichi di responsabilità”.

L’ idea alla base, sostenuta fortemente dal CFP con le sue proposte orientative, è dunque quella del “talento” inteso come attitudine e valore personale.

La realizzazione del Progetto, con la pubblicazione del libro e del film, avverrà presumibilmente nel 2023.