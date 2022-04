A Busca la mostra collettiva: "Impronte d'arte: tutti i colori della vita".

L’associazione Art en ciel con il patrocinio del Comune di Busca propone la mostra collettiva: "Impronte d'arte: tutti i colori della vita".

L'esposizione verrà inaugurata sabato 9 aprile alle 16.30 e proseguirà con il seguente orario di apertura fino al 1° maggio: venerdì e sabato dalle ore 15,30 alle 19, domenica dalle ore 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 19.

"Questo tema" - spiegano gli organizzatori - "è stato pensato per sensibilizzare tutti all’urgenza del cambiamento e lo fa nell’unico modo in cui lo sa fare… attraverso, l’arte. Linguaggio speciale e sensibile che sa arrivare direttamente al cuore della gente, colpendo nel profondo l’anima i chi sa ascoltare. In un periodo di forti emozioni e paure che ci circondano da ogni parte, abbiamo scelto un modo gentile e delicato per sollecitare in modo favorevole coloro che vorranno visitare questa nostra sentita mostra. Ogni artista, a modo suo evidenzierà la bellezza del nostro pianeta, come un monito, a farci desiderare di conservarlo così come ci è stato consegnato, perché come cita il titolo, ciascuno di noi lascia una impronta del suo passaggio; facciamo che sia un’impronta di positività! Per la realizzazione di questo evento dobbiamo doverosamente ringraziare tutta l’amministrazione comunale della città di Busca che generosamente ci ha concesso in uso, le prestigiose sale di Casa Francotto".

Nel corso dell'evento, che sarà come sempre ad ingresso gratuito, ci saranno delle vere e proprie performance di pittura ad acquerello alle quali si potrà assistere liberamente, saranno eseguite da quattro grandi e generose artiste nelle seguenti date e con orario di inizio tutte dalle ore 16.

Venerdì 22 aprile si esibirà l’artista fossanese Luciana Audisio; sabato 23 aprile appuntamento con l’artista di Robilante Lorena Massa, venerdì 29 aprile l’artista fossanese Ada Perona e sabato 30 aprile arriverà da Plodio (nel Savonese)Marica Servolo.

Al fine di organizzarsi al meglio ed evitare assembramenti è gradito preavviso contattando telefonicamente o via mail : 3271334985 s-ira74@libero.it ed artenciel2016@gmail.com