A Savigliano appuntamento con il "Festival di espressione artistica e di impegno civile"

L’associazione Culturale Cenacolo "Clemente Rebora" di Savigliano, nell’ambito del XIV° "Festival di espressione artistica e di impegno civile" - “La poesia, espressione di tensione umana e spirituale”, presenta sabato 9 aprile alle ore 15,30 presso la sala chiesa di sant’Agostino – piazzetta Arimondi, 15 di Savigliano; il reading con presentazione della silloge “Di notte alla mia scrivania” di Paolo Dompe’.

Saluto di Antonio Scommegna, Presidente dell’associazione Culturale Cenacolo “Clemente Rebora”. Interventi di Maria Franca Dallorto Peroni, Presidente dell’associazione Culturale “Massimiliano Kolbe” – Premio di Poesia e di Daniele Bianco, pittore. Legge Paolo Dompè.

Spazi musicali a cura del Civico Istituto Musicale “G. B. Fergusio” di Savigliano.

«La poesia non è tutto quello che voglio scrivere, tutti i pensieri non entrano nella mia penna» - così esordisce Paolo Dompè in uno dei suoi componimenti, ma chi leggerà la seguente silloge comprenderà presto che, in realtà, l'autore è riuscito a esprimere in queste pagine pensieri profondi e coinvolgenti, che al di là della bellezza stilistica sanno sorprendere perché spingono, delicatamente ma con incisione, alla riflessione collettiva, e perché trasmettono emozioni intense. Sì, perché sia nei componimenti iniziali della raccolta, in cui la metrica aderisce a un'architettura più tradizionale, sia in quelli che si presentano quasi come un racconto, animato dai sentimenti ripercorsi e dai loro simboli, la grazia della poesia emerge insieme all'immediatezza dei messaggi, che giungono chiari al lettore anche quando sono parzialmente celati da un velo di ricercatezza. Del resto, l'autore è ben consapevole di quante sfumatura connotino l'esercizio della "parola" e sa servirsene egregiamente.» (dalla prefazione di Marina Sarracino)





Ingresso libero con green pass rinforzato e mascherina ffp2.