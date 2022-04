Fine settimana in piazza in Granda per la Lega Salvini Premier

Questo weekend la Lega Salvini Premier è scesa in piazza in tutta la Provincia di Cuneo in occasione dell'avvio della campagna tesseramento 2022.

"Una presenza capillare - commenta il Segretario Provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio - che come sempre ci contraddistingue da qualsiasi altra forza politica: come Lega consideriamo infatti da sempre fondamentale il rapporto diretto con i cittadini, quale mezzo di confronto e di programmazione. I presidi realizzati hanno inoltre rappresentato l'opportunità per essere presenti nei centri che andranno al voto in occasione della prossima tornata elettorale: una campagna che ci vedrà impegnati al fine di promuovere anche i quesiti referendari in tema di giustizia. I gazebo di questo weekend hanno quindi voluto rappresentare una vera e propria partenza che guarda in prospettiva alle importanti sfide che ci vedranno impegnati nel prossimo mese di giugno, cercando come sempre il coinvolgimento di amministratori e personaggi della società civile che hanno quale obiettivo quello di rilanciare il nostro territorio".

"Un ringraziamento va infine - conclude Bergesio - ai militanti e a tutti coloro che si sono adoperati questo fine settimana, attendendovi già ai gazebo del prossimo fine settimana".