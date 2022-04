Per la prima volta la rassegna cinematografica MenteInPace, approda al Centro Incontri Cuneo 2

Per la prima volta la rassegna cinematografica, organizzata da MenteInPace, approda al Centro Incontri Cuneo 2 in piazza II° Reggimento Alpini 3.

La collaborazione, tra gli altri, di LA BOA Donatello-Gramsci e del Comitato di quartiere Gramsci hanno reso possibile la presenza anche in questa nuova sede ed il coinvolgimento di un nuovo pezzo di cittadinanza nelle tematiche relative al disagio psichico, ai pregiudizi, all’importanza dell’accettazione e della solidarietà per non farsi travolgere dalle difficoltà del vivere quotidiano.

“Un'altra vita – Mug”, in programma venerdì 8 aprile alle ore 21.00, premiato con l’Orso d’Argento al festival di Berlino 2018, narra la vicenda di Jacek, operaio appassionato di musica metal, vive in un paesino rurale della Polonia. Piuttosto trasgressivo per i canoni della provincia polacca, sta per sposarsi. Un giorno, mentre lavora alla costruzione di un’imponente statua del Cristo, si ferisce gravemente al volto. Dopo un trapianto completo della faccia torna al paese, ma tutti faticano ad abituarsi al nuovo aspetto e sembrano rifiutare di riconoscerlo parte della comunità.

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Necessario green-pass rafforzato e mascherina FFP2

La rassegna “Cinema nei quartieri”, all’interno del progetto “Cosa facciamo di bello?”, che comprende varie altre attività per gli utenti del Servizio di Salute Mentale di Cuneo, è organizzata da MenteInPace in collaborazione con Centro Diurno del S.S.M., Comune di Cuneo, Casa del Quartiere Donatello, Comitati di Quartiere Donatello e Gramsci, Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, La BOA Donatello-Gramsci, US Acli, Associazioni Amnesty International, Se non ora quando ?, Spazio Mediazione & Intercultura, con il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.