"Pirati": storia dell’incubo di una famiglia in guerra contro il Covid

I primi sintomi all’inizio di marzo del 2020: dolori forti, muscolari ed ossei, come coltellate fastidiose. La febbre è salita il giorno dopo. Immediato il dubbio. A tavola con mia moglie ci siamo subito posti la domanda “Ma non sarà mica...”

Nel libro fresco di stampa “Pirati “ (Echos edizioni – Giaveno), Fabio Garnero racconta la vicenda a tu per tu con il Covid che ha aggredito lui e tutti suoi cari, facendoli piombare in un incubo, nel periodo iniziale del contagio in cui le informazioni erano ancora poche e le incertezze tante, su vari fronti.

“Mio figlio più piccolo già a inizio febbraio ebbe una strana e brutta influenza, rilevatasi poi Covid, perché la malattia era già in atto da parecchio". Cosi racconta l’autore, saluzzese, architetto, uno dei maggiori esperti e restauratori di orologi solari.

Il racconto fa risalire il contagio a ben prima della segnalazione del 21 febbraio 2020, quando a Codogno, venne scoperto il del paziente numero uno e, andando a ritroso nella storia dell'epidemia in Italia e in Europa, segnalata a Wuhan il 9 gennaio dello stesso anno, a 8.864 chilometri di distanza in linea d’aria da Saluzzo.

Il libro è un diario minuzioso, che raduna tutto ciò che hanno annotato, giorno per giorno, da quando hanno iniziato a star male: in linea temporale dai primi 15 giorni di malattia di Fabio, a casa senza cure e senza tampone, seguiti dalla corsa in pronto soccorso a Saluzzo, al ricovero d’urgenza a Cuneo e poi a Ceva in terapia intensiva fino alla malattia di tutto il nucleo famigliare.

Perché è stata una famiglia intera: la moglie Grazia e i tre figli, Carlandrea allora di 9 anni, Francesco di 15 e Margherita di 17, ad essere contagiata e bloccata in casa complessivamente per 96 giorni, tra febbraio e maggio, tra la malattia e burocrazia, con i problemi dei malesseri, di mancati tamponi fino all’approvvigionamento viveri nei supermercati quando i contanti sono finiti e, aggiunge “gli rifiutarono l’uso delle carte” , concludendo con la nota bella della solidarietà di amici e cittadini, sacerdoti, sindaco, carabinieri, comunità Cenacolo.

Nel libro si entra in un reportage di guerra attraverso cui Garnero e i suoi raccontano quei gironi infernali, con la suspense di un thriller e la lucidità di una cronistoria, dove si legge la paura, il disorientamento per la mancanza di informazioni sanitarie, la sensazione di avere le armi puntate addosso. "Su tutto il senso pesante di abbandono".

Nel reportage i fronti sono due: da un lato il nemico invisibile, un virus che sottrae aria e squassa i polmoni, una lotta all’ultima molecola di ossigeno, per tutti i familiari. E poi c’è lo scontro con la mancanza di certezze sanitarie, con la gestione di un’emergenza senza precedenti, le misure cautelari che si contraddicono, le cure e i controlli che prendono direzioni diverse, le deportazioni in ambulanza, il caos, e gli atti di coraggio e di affetto di chi non ha mai voluto cedere.

E la tentazione, conclude Garnero di diventare pirati, fuggire da un mondo incontrollabile. "Pirati come unico modo di reagire contro la burocrazia e la mancanza di verità”.

Il libro (13 euro è in vendita nelle librerie e sul sito della Echos edizioni), sarà presentato a breve pubblicamente nel territorio e nello stand della casa editrice durante il Salone del Libro a Torino, dove l’autore firmerà le copie, sabato 21 maggio.