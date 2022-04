Riaprono da aprile, con la fine dello stato di emergenza, gli spazi del Cap di Fossano

Con un nota alle redazioni dei giornali, gli educatori del Cap di Fossano comunicano con percettibile soddisfazione che, grazie alla conclusione dello stato di emergenza nazionale, decretata il 31 marzo 2022, dalla prima settimana di aprile la propria realtà riaprirà le porte dei campi esterni dalle ore 17.30 alle ore 19 per tutti i fruitori e a titolo gratuito.

Condizioni che hanno il piacere di poter mantenere da lunedi 4 aprile fino alla fine del mese di maggio, salvo condizioni meteorologiche avverse o cause di forza maggiore.

Inoltre il Cap comunica che propone in locazione i propri locali interni per feste collettive, compleanni o altri scopi il sabato e la domenica.

Il Cap di Fossano nasce nel 1726 come Regio Ospizio di carità, quando si riuscì a costruire un edificio per ricoverare i malati ed i poveri, su spinta di un editto del re Vittorio Amedeo II per contrastare l'accattonaggio derivato dai diffusi eventi bellici del '600/'700.