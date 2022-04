Si svela al pubblico il museo civico della stampa di Mondovì

"Liber" come libro, ma anche come "libero", perché la cultura innalza e libera dalle catene dell'ignoranza.

Dopo l'inaugurazione e speciali visite guidate nel mese di gennaio (LEGGI QUI), finalmente il Museo Civico della Stampa di Mondovì apre le sue porte al pubblico.

Sei sale espositive, due laboratori e una tipografia, in un percorso che guida idealmente il visitatore, dal piombo all'aria, questo è il progetto "LIBER" che inizia a mostrarsi con "LIBER PIOMBO - Il museo della stampa".

A partire da ieri, sabato 2 aprile, la città del Belvedere dove, nel 1472, venne stampato il primo libro del Piemonte creato con i caratteri mobili, accoglie i visitatori nella rinnovata sede museale presso il complesso delle "ex Orfane". L'allestimento, curato dalla società Doconline Srl, si compone di installazioni multimediali, videoproiezioni, animazioni, interviste, ricostruzioni 3D dialogano con la collezione civica di macchine da stampa, una tra le più ricche d'Italia, in un percorso immersivo e dinamico, non solo da visitare, ma da vivere e scoprire.

Attraverso sei sale i visitatori potranno scoprire la storia del libro e della stampa in un percorso affascinante che, partendo dal libro manoscritto, attraversa le diverse ere della stampa, dall'invenzione dei caratteri mobili e della stampa tipografica fino a raggiungere l’era della digitalizzazione.

"Ieri tra i visitatori abbiamo avuto anche gruppo di tipografi" - spiega Simone Zavattaro di Noau officina culturale - "che hanno apprezzato molto le macchine esposte nel museo. E' stato emozionante poter condividere questo primo giorno di apertura con persone 'del mestiere. Abbiamo tante idee da sviluppare nei prossimi mesi, laboratori per bambini, ma anche per adulti e, con l'arrivo dell'estate speriamo di poter sfruttare lo spazio all'aperto per ospitare eventi".

In questo viaggio nel tempo, il Museo espone le macchine che hanno fatto la storia della stampa: dalle più rudimentali, con approfondimenti circa le grandi figure (da Gutenberg a Bodoni passando per Garamond) alle più recenti: dal torchio alla linotype, dal ciclostile alla pressa. Completa l’allestimento la riproduzione della tipografia della famiglia Belloni di Nizza Monferrato, la cui pianocilindrica “Optima” occupa, come macchinario unico, parte di una settima sala al primo piano: sarà visitabile durante le visite guidate, disponibili il sabato e domenica.

INFO E ORARI

Per i primi due anni il Museo sarà gestito da noau | officina culturale, realtà cuneese operativa da alcuni anni nei settori della valorizzazione e dell’innovazione culturale, che si era già occupata di sviluppare il dossier di candidatura del Polo Culturale Liber in occasione del Bando Interventi Faro di Fondazione CRC, in collaborazione con l’architetto Giampiero Danni.

Per il mese di aprile il museo sarà aperto il sabato e la domenica, dalle 10 alle 19 con ultimo ingresso alle ore 18. A partire dal mese di maggio l’orario di apertura prevedrà anche il giovedì e venerdì dalle 14 alle 18, con ultimo ingresso alle 17. Collocato sul versante sud-est di Mondovì Piazza, il museo è accessibile percorrendo lo scalone d’accesso che affaccia su Piazza d’Armi, dove è possibile parcheggiare. L’accesso disabili è dalla Via Emanuele Filiberto.

La visita si può svolgere in autonomia (anche noleggiando un tablet con contenuti aggiuntivi e animazioni delle macchine da stampa) ma è possibile prenotare la visita guidata.

Il costo del biglietto intero è di 7,00 € ma sono previste riduzioni per diverse categorie di utenti; il museo aderisce inoltre ad Abbonamento Musei Piemonte. Tutte le informazioni su tariffe, convenzioni e eventi sono disponibili sul sito web www.museostampamondovi.it

In concomitanza con l’apertura del museo, noau | officina culturale lancerà la propria offerta didattica dedicata alle scuole di ogni ordine e grado, con diverse tipologie di laboratori divise per fasce d’età e temi.

Cuore pulsante del museo saranno il laboratorio di tipografia, intitolato a Roberto Masante, e il laboratorio di stampa d’arte e grafica, intitolato al maestro dell’incisione Francesco Franco. I due spazi, che per dimensioni e macchinari disponibili rappresentano un unicum a livello regionale, verranno valorizzati con un ricco programma di eventi e workshop pensati per piccoli e grandi appassionati del mondo della stampa.

È consigliata la prenotazione a prenotazioni@museostampamondovi.it.

Informazioni a info@museostampamondovi.it.

www.museostampamondovi.it

FB e IG @museostampamondovi