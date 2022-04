Lite tra dirimpettai, un agente: “Era in strada in pigiama. Disse che scappò dalla finestra del bagno”

Era il 17 maggio 2019 quando gli agenti della Questura effettuarono nel cuore della notte due interventi in zona quartiere Donatello a Cuneo. A richiederli era stato un inquilino del palazzo a seguito di una discussione con la sua dirimpettaia. La donna è imputata davanti al tribunale di Cuneo con le accuse di lesioni aggravate, violazione di domicilio e furto. «Al nostro arrivo l’uomo era molto agitato e aveva un vistoso segno di arrossamento sulla guancia- ha spiegato uno degli agenti della Questura- Ci disse di aver avuto una discussione con la signora. Suonammo all’appartamento della donna e lei ci aprì con una bottiglia di birra in mano. Sembrava bevuta e aveva l’alito alcolico. Non era molto collaborativa. Tentammo di calmare la situazione e la invitammo a rimanere in casa. L’uomo ci riferì che, oltre a non necessitare di cure mediche, di non avere intenzione di denunciare la dirimpettaia se si fosse comportata bene».

Intorno alle quattro del mattino, la pattuglia ricevette dalla centrale operativa una seconda richiesta di intervento sempre in quella via: «L’uomo ci stava aspettando in strada a qualche centinaio di metri da casa. Era in pigiama e pantofole. Ci disse che dovette scappare dalla finestra del bagno. Non aveva segni di lesioni. Lo accompagnammo in ospedale e si fece refertare. Gli diedero cinque giorni di prognosi. Poi, lo riportammo a casa e notammo dei segni sulla porta del suo appartamento: probabilmente erano stati fatti con un oggetto acuminato. Abbiamo ritrovato l'imputata in casa molto ubriaca».

Il 5 luglio il prosieguo dell'istruttoria.