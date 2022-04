Pensando di essere filmato avrebbe pestato un coetaneo. L'imputato 20enne: "Ho sbagliato"

Deve rispondere davanti al tribunale di Cuneo di lesioni personali gravi un ventenne che, nella primavera del 2020, ai giardinetti di Garessio, avrebbe sferrato un calcio al volto ad un ragazzo spaccandogli l’apparecchio e arrecandogli fratture al volto (LEGGI QUI).

Secondo quanto riferito dai testimoni dell’accusa, alla base del gesto, ci sarebbe stata un’incomprensione: l’imputato, pensando di essere ripreso dal cellulare del ragazzo avrebbe dato in escandescenza.

Nell’ultima udienza, a seguito del consulente medico legale, che ha illustrato alle parti le operazioni chirurgiche e i danni subiti dal giovane, è toccato all’imputato rendere l’esame. «Quella sera, ai giardinetti di Garessio, io e un mio conoscente abbiamo avuto una discussione, lui mi ha aggredito. Ad un certo punto, ho notato che l’altro gruppo, di cui faceva parte il ragazzo, stava riprendendo la scena. Ci siamo avvicinati e un mio amico gli ha chiesto se gli sembrasse un atteggiamento da uomini. Poi preso da un impeto d’ira gli ho dato un calcio sul lato destro del volto. Non ero lucido, prima sono stato aggredito dal mio amico e poi preso in giro. So di aver fatto un errore. Era la prima volta che mi trovavo in una situazione del genere».

L’udienza è stata rinviata al 15 luglio per il completamento dell’istruttoria e la discussione.