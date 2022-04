A Mango si inaugura il percorso fenogliano

Nell'ambito delle celebrazioni del centenario dalla nascita di Beppe Fenoglio (1922-2022), l'Associazione Culturale “Manganum”, in collaborazione con il Comune e con l'Associazione Culturale “Ithaca”, organizza un incontro a Mango, il 9 aprile.

Alle ore 10.30 verrà aperta nel salone “Don Bosso” una mostra allestita dal gruppo fotografico albese. Le immagini sono tratte dal libro fotografico “I posti della Malora” pubblicato nell'ottobre 1999. L'esposizione rimarrà visitabile per tutta l’estate. Per informazioni contattare i numeri 368.7846901 o 347.4310180.

Alle ore 15, inaugurazione del percorso fenogliano, ripristinato ed abbinato ad opere d'arte degli artisti Cosimo Malorgio, Tore Milano e Claudia Sterpone: si inizierà con una breve camminata nel concentrico, che toccherà tre postazioni di particolare rilievo. Bianca Roagna, direttrice del Centro Studi Fenoglio, parlerà del “Partigiano Johnny“ e della sua ambientazione nel territorio di Mango.

Nell'incontro che seguirà, verrà conferito un riconoscimento a Donato Bosca e a Raoul Molinari quali “figli emeriti delle terre di Langa” descritte da Beppe Fenoglio.

Appuntamento alle 15 in via Vittorio Veneto 9. In caso di maltempo l'incontro si svolgerà nel salone “Don Bosso”. Per informazioni contattare i numeri 368.7846901 – 348.5192362.