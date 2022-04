Prima domenica di aprile da trascorrere in Granda

Le iniziative organizzate per questa domenica in provincia si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione, anche a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi di questa domenica li trovi su: www.cuneoholiday.com, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Eventi, manifestazioni e outdoor





A Savigliano oggi, domenica 3 aprile, terzo appuntamento dell’anno con il mercatino dell’antiquariato. Nel centro storico, in piazza Santarosa e piazza del Popolo, saranno presenti oltre cento banchi con oggettistica di vario genere: dai mobili alle bambole, passando per libri, riviste e dischi in vinile, agli arredi per la casa di ogni epoca e gusto. Un’occasione per andare alla ricerca di qualche pezzo vintage. Info: www.mercatinidigloria.it

A Savigliano il museo civico ospita fino al 10 aprile la mostra “1952-1973 VESPISMO SAVIGLIANESE. Esposizione Vespa, immagini e cimeli" organizzata dal Vespa Club "Il Pungiglione" di Savigliano. L’esposizione è supportata da ingente materiale fotografico e documentale d’epoca con 15 tra i modelli più significativi di Vespa prodotte dagli anni ’40 fino agli anni ’70. Aperta la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Ingresso libero regolato dalle norme vigenti

Sempre a Savigliano, si può visitare dalle 10 alle 18.30 la mostra “Daniele Fissore – Pittore Iperrealista” a Palazzo Cravetta. Info: www.comune.savigliano.cn.it





A Bra questa domenica, 3 aprile, è in programma la Superstrabra, podistica non competitiva e passeggiata per famiglie, dal centro storico di Bra alle frazioni collinari San Michele e San Matteo e ritorno. La manifestazione è organizzata da Uisp e i ricavati si suddividono in proporzione, a seconda dalla quantità di adesioni vendute, tra associazioni, gruppi, scuole e oratori impegnati nella vendita. L’iscrizione costa 3 euro e dà diritto a tentare la fortuna all’estrazione di buoni spesa offerti dagli sponsor. Partenza alle ore 10 della corsa e a seguire della passeggiata da corso Garibaldi. All’arrivo chi vorrà potrà fermarsi a mangiare un piatto di pasta offerto dagli organizzatori. Info: www.turismoinbra.it e www.uisp.it/bra/pagina/superstrabra-2022





Ad Alba Livertin experience è la serie di passeggiate in programma per questa domenica, 3 aprile, con partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria a turismo@comune.alba.cn.it

L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la rete dei sentieri cittadini. “Le erbe e i fiori di Santa Rosalia”, è il primo tour con ritrovo alle 9.30 in corso Barolo, di fronte all’Apro, lato via Castelgherlone. Il secondo è “sulle tracce di Fulvia tra fioriture e foraging”: ritrovo alle ore 14.15 in piazza Monsignor Grassi per una salita sulle prime alture collinari tra Alba e frazione San Rocco Seno d’Elvio. “Il lungo Tanaro che non ti aspetti” è la proposta con ritrovo in via Vivaro (di fronte alla Ferrero) alle 15.45 per una passeggiata didattica per osservare le erbe, i fiori e gli alberi che si trovano nell’ambiente fluviale. Info: www.comune.alba.cn.it/creative-alba

Spettacoli e musica





Al Teatro Salomone di Cherasco è in programma un appuntamento teatrale per ragazzi e famiglie. Oggi, domenica 3 aprile, alle 18 la Fabbrica delle bambole metterà in scena Alla ricerca di William Shakespeare, un condensato delle opere del grande autore inglese attraverso alcuni sketch, presentati con un linguaggio contemporaneo.

Info: www.facebook.com/teatrosalomone





A Novello, per l’edizione 2022 di Burattinarte d’Inverno, questa domenica alle ore 16.30

presso il Teatro Comunale è in programma la performance di Rasid Nikolic, marionettista con i baffi a manubrio di origini rom/balcaniche cresciuto e formatosi viaggiando con il suo spettacolo “The Gipsy Marionettist” in tutta Europa e oltre. L’artista di strada ispira l’anima delle sue creazioni agli affetti e cura fin nel minimo particolare i dettagli, mettendo nei suoi show cuore e pragmatismo. Ingresso libero e gratuito (con offerta sempre gradita) nel rispetto delle normative anti covid. Info: www.burattinarte.it e www.facebook.com/burattinarte





Ad Alba oggi, domenica 3 aprile, torna la rassegna “Famiglie a teatro” al Teatro Sociale “G. Busca”. Ad andare in scena, alle ore 16.30, sarà lo spettacolo “Il Gruffalò”.

Quattro giovani amici si ritrovano di notte in un bosco e decidono di passare il tempo narrandosi storie di paura intorno a un falò. I biglietti della stagione 2021/2022 sono in vendita al botteghino del teatro nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento oppure su: www.ticket.it . Info: www.comune.alba.cn.it/servizi-culturali/35-teatro-/5145-programma-stagione-teatrale-2021-2022





A Busca questa domenica alle 16.00 “Ahi! Ahia! Pirati in corsia!” è l’appuntamento con gli spettacoli per famiglie per “Il Teatro fa il suo giro – E le risalite” organizzata da Santibriganti.

Lo spettacolo è l’incontro tra una bambina e un infermiere all’interno di una stanza di ospedale e racconta, attraverso una storia divertente, emozionante e poetica, il rapporto che hanno i bimbi con la parola dolore e con la paura che ne consegue. Per lo spettacolo è consigliabile la prenotazione. Info: www.santibriganti.it e www.comune.busca.cn.it





Oggi, domenica 3 aprile, appuntamento con la musica occitana al Rifugio Pian Munè, Paesana, con un pomeriggio di festa, balli e tradizione con il gruppo occitano “La valada” che si esibirà dalle 13 sulla terrazza del rifugio. L’evento è aperto a tutti e c’è la possibilità di pranzare con menù a scelta tra polenta e piatti tipici. Il Rifugio Pian Munè è inoltre aperto 7 giorni su 7, mentre quello in quota è aperto il sabato e domenica. Info: www.facebook.com/PianMune

A Saluzzo questa domenica alle 16,30 al Monastero della Stella è in programma lo spettacolo “Sospiri, un amore di contrabbando” di e con Gabriele Genovese che nel suo monologo racconta un Sud fantastico, attraverso avvenimenti reali che si fondono con la dimensione della leggenda. In un panorama che è quello del contrabbando brindisino degli anni '80 e ‘90, si snodano le storie di amori impossibili, come quello tra il contrabbandiere Mimì e la sua sirena Leucasia narrata in un monologo delicato e ironico. L’ingresso è libero con green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Info: www.facebook.com/monasterodellastella , prenotazioni: www.monasterodellastella.it





Oggi, domenica 3 aprile, in Sala San Giovanni a Cuneo, alle 16, sarà in concerto per "Incontri d'Autore" il duo composto da Franco Mezzena (violino) e Stefano Giavazzi (pianoforte). Musiche di Beethoven e Ravel. All’ingresso occorrerà attenersi alle vigenti norme anti Covid.

Info: http://promocuneo.it





Proseguono gli spettacoli della 17ª edizione di “Bacco&Orfeo, i concerti della domenica di Alba e Bra. Oggi, 3 aprile, ad Alba alle ore 11 nella Chiesa di San Giuseppe è atteso il concerto del pianista Antonio Di Cristofano, che eseguirà musiche di Schumann, Chopin, Brahms, Rachmaninov. Nel pomeriggio, a Bra alle 16.30 nel Coro della Chiesa di Santa Chiara, sarà la volta de “I fiati dell’Orchestra sinfonica di Sanremo”. L’ensemble, composto da Fabio Marincola al flauto, Nicola Patrussi all’oboe, Marco Perfetti al clarinetto, Vitaliano Gallo al fagotto e Andrea

Paolocci al corno, proporranno un repertorio di musiche di Haydn, Danzi, Ibert, Agay, Farka.

Al termine dei due concerti è previsto un brindisi con i vini del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del

Monferrato, Costigliole d’Asti. Info sul sito www.albamusicfestival.com





Arte, castelli aperti e cultura





Da questo fine settimana si può visitare il castello di Magliano Alfieri. Di proprietà del Comune dal 1987, il maniero è appartenuto nel XVII secolo alla famiglia degli Alfieri di Sostegno (signori di San Martino) ed è stato residenza estiva di un giovanissimo Vittorio Alfieri che ne fa menzione in diverse sue lettere. Saranno visitabili il Museo di Arti e Tradizioni popolari, in particolare con la sezione dei Soffitti in Gesso e il percorso museale dedicato al Teatro del Paesaggio delle colline di Langhe e Roero, entrambi ospitati nelle sue sale. Il castello sarà accessibile tutti i fine settimana e nei giorni festivi dalle 10,30 alle 18,30 (ultimo ingresso alle 17,30). Nella Langa sono aperti anche i Castelli di Barolo e di Serralunga d’Alba.

Info sui castelli e sugli eventi: www.barolofoundation.it/it/





A Saluzzo in questo fine settimana, in occasione della prima Giornata Nazionale delle Case dei Personaggi Illustri Italiani, il museo Casa Pellico sarà aperto questa domenica dalle 14 alle 19. Il museo civico Casa Cavassa sarà invece aperto secondo il consueto orario oggi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Questa domenica è in programma “Alla scoperta delle Case della Memoria saluzzesi”, itinerario che partendo da Casa Cavassa prosegue a Casa Pellico e termina a Villa Radicati, luogo scelto dai Marchesi per la caccia e attività di loisir nella natura, straordinariamente aperta in occasione dell’iniziativa e raggiungibile a piedi con la guida o con la propria macchina.

Info: https://visitsaluzzo.it/





Nel Complesso Monumentale di San Francesco in via Santa Maria 10 a Cuneo, si può visitare la mostra di Mainolfi “Il respiro della terra”, a cura di Francesco Poli. La mostra sarà visitabile fino al 29 maggio, dal martedì alla domenica dalle ore 15.30 alle 18.30 con ingresso libero.

Info: www.comune.cuneo.it





A Mondovì da questo fine settimana apre al pubblico il Museo Civico della Stampa. I visitatori troveranno caratteri tipografici lasciati in regalo alle ex Orfane ed al Comune per sottolineare l’importanza della memoria, della cultura e del giornalismo. Lettere in piombo ed in legno, loghi, immagini testimoniano l’epoca tipografica dal dopoguerra fino ad oggi. Il nuovo allestimento del museo consiste in installazioni multimediali, videoproiezioni, animazioni, interviste, ricostruzioni 3D che dialogano con la collezione civica di macchine da stampa, una tra le più ricche d'Italia. Nelle sei sale il Museo espone le macchine che hanno fatto la storia della stampa: dalle più rudimentali, con approfondimenti circa le grandi figure (da Gutenberg a Bodoni passando per Garamond) alle più recenti: dal torchio alla linotype, dal ciclostile alla pressa. Per il mese di aprile il museo sarà aperto il sabato e la domenica, dalle 10 alle 19 con ultimo ingresso alle ore 18.

Info: www.museostampamondovi.it





Riaprono al pubblico i Musei di Nucetto oggi, domenica 3 aprile, alle ore 14. Come ogni anno inizia l’apertura programmata che si svolgerà tutte le prime domeniche del mese da aprile a novembre del parco Museale di Nucetto, presso l’area dell’ex stazione ferroviaria, che si compone del Museo storico di Nucetto e dell’Alta Val Tanaro al primo piano della stazione, del Museo della linea ferroviaria Ceva Ormea, nel magazzino merci meglio conosciuto come “la piccola” e dell’area espositiva esterna che ospita numerosi attrezzi del mondo contadino.

Le visite saranno regolamentate secondo le disposizioni anti covid in essere. I volontari dell’Associazione Reggimento La Marina saranno presenti per accompagnare i visitatori nella visita. Info: https://nucetto.net/





Questa domenica, 3 aprile, l’associazione Amici di Bene propone nuove mostre nei luoghi più belli di Bene Vagienna. A Casa Ravera “Ottonovecento”, mostra dedicata alla pittura piemontese e “Una collezione per tutti”, che raccoglie le ceramiche pubblicitarie dei caroselli della tv. Nella torre campanaria della Parrocchiale opere di Claudio Diatto dal titolo “Nel bosco”; a Palazzo Lucerna di Rorà “Fili e trame” della pittrice Martina Gagliardi, “Umani” del ceramista Giancarlo Giordano e “La pittura si trasforma e prende vita” dello scultore Pier Franco Cerutti.

Info: www.amicidibene.it





Ad Alba la prima domenica di ogni mese, alle ore 16, è possibile partecipare alla visita guidata ai depositi sotterranei, del Museo civico “Eusebio”, scendendo nei locali solitamente dedicati all’attività museale di conservazione, tutela, catalogazione e ricerca, per scoprire i tesori non esposti e conoscere l’attività dei conservatori. È possibile effettuare la visita con la guida degli esperti del Museo al solo costo del biglietto di ingresso (intero 3 euro; ridotto 1 euro; gratuito under 10). Consigliata la prenotazione. Info: 0173 292473 o scrivere a museo@comune.alba.cn.it. p





Oggi, domenica 3 aprile, è prevista la prima apertura domenicale annuale dei musei di Boves, con orario 15.30-18.30. Saranno aperti al pubblico ogni prima domenica del mese da aprile a ottobre.

Ingresso gratuito e rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19 per il Museo Etnografico, il Museo della Castagna, il Museo della Resistenza, con esposizione delle opere della pittrice Adriana Filippi e il Museo del Fungo e delle Scienze Naturali. Tutte le info su: www.bovesonline.it nella pagina “Arte e cultura”.





A Santa Maria del Monastero a Manta si può visitare la mostra «La cerimonia del colore» di Giuseppe Formisano. L’esposizione sarà aperta fino al 30 aprile, il venerdì, il sabato e la domenica, dalle 16 alle 19. Le opere sono state realizzate nel corso del 2021, con una tecnica articolata in due linguaggi distinti: da un lato elaborazioni digitali mediante programmi di grafica al computer e dall’altro tecnico pittore tradizionali. Info: www.facebook.com/ideartemanta/