Commissione Vigilanza Rai, promozioni in vista per Bergesio e Santanchè

Non solo agricoltura. Ora anche comunicazione.

Per Giorgio Maria Bergesio, già sindaco di Cervere, ex presidente del Consiglio provinciale e ora senatore e segretario provinciale della Lega si prospetta una promozione importante in seno alla Commissione Vigilanza Rai, dove è in predicato per il ruolo di segretario.

L’occasione è offerta dal fatto che il deputato Massimiliano Capitanio, suo collega di partito, diverrà a breve commissario dell’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Dovendo questi rassegnare le dimissioni da deputato per assumere il nuovo incarico, si apre una girandola di cambiamenti, visto che questi ricopriva attualmente la carica sia di segretario della Commissione che di capogruppo della Lega.

L’indiscrezione è riportata da varie agenzie di stampa e dovrebbe concretizzarsi a fine aprile o inizio maggio dopo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrà firmato il decreto di nomina al vertice dell’Agcom di Capitanio.

Se si considera che, sempre per la Vigilanza Rai, è in predicato per la vicepresidenza la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè Garnero, anche lei di origini provinciali, non si può non considerare che i cuneesi andranno ad assumere ruoli chiave nell’informazione pubblica.

Si può ragionevolmente supporre che la Granda, in futuro, possa avere maggiore attenzione di quanto ne abbia avuto finora da parte della Rai.

Chissà, ad esempio, se la temperatura di Cuneo che, per anni veniva sistematicamente data come “non pervenuta”, potrà, d’ora in poi, essere resa nota al grande pubblico e resa nota sull’intero territorio nazionale?