Cuneo verso le elezioni, Casoni: “Fratelli d’Italia farà la sua lista”

Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia faticano a trovare un candidato sindaco per Cuneo. Il tempo stringe e così come indurrà gli avversari di centrosinistra ad accelerare nella scelta tra Patrizia Manassero e Luca Serale, costringerà il centrodestra ad accelerare per trovare un “sindaco”.

Per capire qual è lo stato dell’arte abbiamo interpellato il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia William Casoni.

Presidente Casoni, come mai è così difficile trovare un candidato sindaco per il centrodestra a Cuneo?

“Ci stiamo lavorando. A breve ci saranno novità».

Lei aveva, in un’intervista al nostro giornale, annunciato il sindaco già a novembre dello scorso anno. Poi, però, non se ne è fatto nulla. Perchè?

“Cuneo è una città difficile. Guardi i sindaci degli ultimi anni. Sono sempre stati “inventati” in dirittura d’arrivo. Dovrebbe fare la stessa domanda alla maggioranza uscente dove, ormai da mesi, Pd e centristi civici non riescono a mettersi d’accordo sul nome”.

Fratelli d’Italia aveva rivendicato il diritto, nei confronti degli alleati di Lega e Forza Italia, di esprimere il sindaco…

“Nessuna rivendicazione. Stiamo lavorando in armonia, senza tensioni”.

Con quali risultanze?

“Stiamo vagliando alcune figure e aspettiamo le loro risposte. L’iscrizione al partito non è questione fondamentale”.

Si è vociferato di una lista unica Lega-FdI-FI. Sarà così?

“Non penso. Come Fratelli d’Italia la lista l’abbiamo pressochè ultimata. La lasciamo ancora aperta per eventuali aggiustamenti dell’ultima ora”.

Ad aprirla, immagino, ci saranno i due consiglieri comunali uscenti Massimo Garnero e Alberto Coggiola…

“Certamente. E ci saranno pure interessanti candidature, espressioni delle molteplici voci della città di Cuneo”.

Dopo un’intensa campagna acquisti, su Saluzzo Fratelli d’Italia ha registrato la defezione del coordinatore Paolo Radosta, passato nelle fila di Italexit con Paragone. È dispiaciuto di questa situazione?

“Radosta era già stato richiamato e stava per essere sottoposto a provvedimenti disciplinari. Il partito è nelle mani di Mario Pinca, il vero coordinatore riconosciuto dal partito”.

Quindi nessun contraccolpo?

“Non direi proprio. Anzi, l’uscita di Radosta, che sarà sostituito nel direttivo da un valido giovane, Matteo Peirone, facilita l’avvicinamento al partito di importanti personalità sulla piazza saluzzese che, con lui, avevano manifestato remore”.

Si riferisce alla possibile adesione a Fratelli d’Italia della consigliera Alessandra Piano, già candidata sindaco a Saluzzo nel 2019?

“Lasciamo che gli eventi facciano il loro corso. I contatti ci sono da tempo e non sono mai stati interrotti. L’avvocato Piano sa quanta sia la stima che nutriamo nei suoi confronti”.