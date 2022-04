A Scarnafigi torna il fitwalking “Sulle strade dei Campioni”

Domenica 10 Aprile torna a Scarnafigi “Sulle Strade dei Campioni” l’evento di cammino che coniuga le due anime del Fitwalking sportiva e ludica. Vengono infatti proposte due distanze: 6 e 12 miglia, ovvero 9 e poco più di 19 Km così da accontentare sia chi ama le distanze più impegnative che chi vuole mettersi alla prova su un chilometraggio più accessibile.

Si parte e si arriva in Piazza Gallo (davanti alla Scuola Materna) a Scarnafigi, la partenza è fissata alle ore 9,45 per entrambe le distanze. Il percorso più lungo, di 19,3 Km, arriva sino a Lagnasco, percorrendo la via Praetta di Lagnasco che in occasione della Fiera Frutti in Fiore è stata inaugurata col nuovo nome di “Strada dei Campioni”, per poi fare ritorno a Scarnafigi.

Il percorso più corto, di 9 Km circa, si sviluppa all’interno del comune di Scarnafigi arriva sino alla cascina Grangia prima dell’attraversamento della strada provinciale Saluzzo-Savigliano per fare ritorno alla piazza di partenza. Entrambi i percorsi sono interamente in piano e su asfalto.

Non è necessario presentare un modulo d’iscrizione, iscriversi è molto semplice è sufficiente acquistare il pettorale presso uno dei punti vendita presenti sul territorio oppure direttamente il giorno della manifestazione prima della partenza. Non è necessario comunicare all’atto dell’iscrizione la distanza che si intende percorrere si può addirittura decidere durante la camminata occorre però porre attenzione a valutare di essere in grado di terminare la prova entro il tempo massimo stabilito di 3 ore.

Il costo dell’iscrizione è di 5 Euro comprensivi di pacco gara per i primi 800 iscritti.

Le iscrizioni sono aperte, è possibile acquistare il pettorale presso i punti vendita seguenti:

SCARNAFIGI

Tabaccheria/Giornali, Piazza Vittorio Emanuele 8

Merceria Solei, Piazza Vittorio Emanuele 2

La Caffetteria, Corso Carlo Alberto 24

SALUZZO

Slalom Sport, Via Gualtieri 16

Il Podio Sport, Corso XVII Aprile

Farmacia San Martino, C.so Piemonte 8

Buffetti Didattica Nuova, Via Martiri della Liberazione 66

SAVIGLIANO

Patty Sport, Via Molinasso 6

LAGNASCO

L’angolo dei fiori, Via Roma 2

Filo di Fiaba, Via Manta 2

CUNEO

Il Podio Sport, Via Valle Po 99

Per informazioni: A.s.d. Scuola del Cammino Fitwalking Italia www.scuolacamminosaluzzo.it - info@scuolacamminosaluzzo.it – tel.: 338/6151466