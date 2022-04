“L’anello ritrovato”: in un libro intervista la storia d’amore del vescovo di Saluzzo

“Ho voluto fondere in unico anello, con l’effige del Buon Pastore, due grandi amori: quello verso il Signore che mi ha chiamato ad annunciare la sua Parola e quello dei miei genitori rappresentato dalle loro fedi nuziali”: così Monsignor Cristiano Bodo mostra l’anello episcopale che indossa ogni giorno da quando ha deciso di realizzato nel 2021, dopo la scomparsa della mamma Grazia, ammalatasi di Covid dopo di lui.

Un ricordo vivido, insieme a quello di papà Adriano, che ha scelto come testimoni nel libro intervista edito da Fusta editore e disponibile a Saluzzo presso la Libreria Mondadori in via Torino 22 dove sabato 09 aprile dalle 10:30 alle 12 il Vescovo sarà presente per incontrare i lettori e firmare le copie del volumetto dedicato ai genitori e all’anniversario del suo ingresso in Diocesi il 2 aprile di cinque anni fa. Il libro sarà presentato anche nel Vercellese, a Stroppiana, paese natale di Monsignor Bodo dove sarà presente mercoledì 20 aprile su invito del Sindaco, Avv. Maria Grazia Ennas.

Un libro per parlare di vocazione a partire dall’esperienza biografica del Vescovo di Saluzzo, per testimoniare una vita fondata sul Vangelo ed esprimere l’importanza dell’esempio e della scelta di vita dei genitori nella fedeltà alla propria chiamata. Per fare Monsignor Bodo ha chiesto allo storico Carlo Baderna di raccogliere non una, ma tante storie: un puzzle in cui il Vescovo di Saluzzo racconta se stesso, i suoi genitori e la sua vocazione attraverso una pluralità di memorie.

Una raccolta di testimonianze delle persone che conobbero i suoi genitori, Grazia e Adriano, ai quali restarono legati per i motivi più diversi. Ricordi privati e fortemente sentiti che impreziosiscono una trama in cui le “chiamate” di ognuno si incrociano, dove vocazione chiama vocazione e insieme si scoprono modi nuovi di donarsi e rispondere all’invito di Dio a continuare sempre la ricerca.

Dall’infanzia a Stroppiana al seminario, agli incontri con i “modelli” che rinsaldarono la sua vocazione come Mons. Marco Arnolfo (attuale Arcivescovo di Vercelli) al Cardinal Bertone Tarcisio: attraverso la pagine di questo libro (corredato da tante immagini di famiglia e testimonianze di collaboratori parrocchiali, sacerdoti e il prof. Giovanni Quagli, Presidente della Fondazione CRT) emerge non solo Cristiano Bodo come uomo, ma anche come credente (“nomen omen” è proprio il caso di dirlo!).

Poi il dialogo con i giovani e la ricerca di un cammino pastorale costruito con loro e per loro, la carità attraverso il sostegno e l’impegno nella Caritas accanto agli ultimi: ogni pagina disvela non solo il pensiero del Cristiano Bodo Vescovo, ma soprattutto la sua lettura spirituale, etica e morale della vita, del suo approccio alla vocazione e al servizio pastorale.

Il libro, edito da Fusta nella collana “Le Memorie”, vedrà infatti una parte del ricavato donato alle attività della Caritas diocesana di Saluzzo di cui Monsignor Bodo è Presidente e attraverso la quale ha profuso particolare impegno nell’aiuto e nell’accoglienza di singoli e famiglie in difficoltà con l’apertura di strutture da lui fortemente volute come la Casa Madre Teresa di Calcutta e la Casa di Prima Accoglienza intitolata a Monsignor Diego Bona.

“L’anello ritrovato. Una storia, tante chiamate” è disponibile per l’acquisto nelle librerie e sul sito https://fustaeditore.it/shop/

