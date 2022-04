Saluzzo, da Tastè partono le letture animate per bambini

"Aspettiamo anche i più piccoli!” Partono gli incontri di lettura animata per piccoli sognatori, che si terranno tutti i martedì di aprile e maggio dalle 16 alle 17, festivi esclusi. Si viaggerà attraverso fantastiche storie e mondi incantati.

L’iniziativa, rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni è annunciata da Tastè, polo culturale dell’alto centro storico ( salita al Castello 26) che ha dato avvio al programma culturale 2022, con un calendario di appuntamenti, eventi, corsi e laboratori.

“L’obiettivo è la partecipazione attiva come motore di sviluppo locale, turistico e culturale. Anche per quest’anno ospiteremo giovani in tirocinio, persone in difficoltà, progetti sociali, culturali e cercheremo di dare loro una vetrina nel cuore dell’ex capitale del Marchesato”.

Sono giù partite serate, i giochi da tavolo, il club del libro, il corso di acquerello, gli incontri di conversazione in inglese e a breve inizieranno gli aperitivi in francese, il l'incontro sulla storia del calcio e l'alfabetizzazione informatica.

Per informazioni e prenotazioni visitare le pagine di Tastè o su scrivere a chamir.taste@gmail.com

Cosa si trova inoltre al Taste?

La biglietteria della Pinacoteca Matteo Olivero e della Torre Civica con la sua vista mozzafiato che domina Saluzzo e tutto il circondario; Il servizio prenotazioni salone Antico Palazzo Comunale utilizzabile per eventi o convegni e per cerimonie; - un piccolo bistrot in cui degustare i vari prodotti, nati coniugando la cultura locale delle Terre del Monviso e la ricerca dell’eccellenza enogastronomica.

Nuovi orari. Lunedì/martedì/mercoledì 13/18 - sabato/domenica 10/19.