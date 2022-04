Alla Collina degli Elfi torna l’Open Day

Immergersi in una realtà accompagnati da chi già la vive in prima persona è il modo migliore per comprenderla.

Ecco perché, per coloro che desiderino approfondire la conoscenza de La Collina degli Elfi, l’associazione di volontariato che ha sede a Govone – attiva nell’ambito del sostegno alle famiglie che hanno vissuto la sofferenza della malattia – aprirà le sue porte nei primi due mercoledì del mese di aprile.

Il 6 e il 13 aprile, alle 18.30 la prima data e alle 20.30 la seconda, sarà possibile scoprire gli spazi della struttura, immersi in uno scenario bucolico e circondati dagli animali, protagonisti degli interventi assistiti (IAA), visitando l’ex convento di Craviano e, soprattutto, incontrando i volontari che fanno parte di questo importante progetto volto a dare sostegno e speranza alle famiglie che sono state colpite dalla malattia oncologica pediatrica.

I visitatori saranno accolti da un buffet di benvenuto e accompagnati in una visita guidata nei diversi luoghi dell’associazione, per concludere con un emozionante momento di testimonianze dei volontari che prestano

servizio in Collina.



“In questi 13 anni di attività, la Collina ha avuto il privilegio di accogliere 280 famiglie – dichiara la presidente dell’associazione, Manuela Olmo –. Quello che desideriamo attraverso gli Open Day è riuscire a trasmettere alle persone l’importanza del nostro operato, facendo comprendere l’arricchimento personale che ciascuno di noi ha sperimentato prestando servizio come volontario. Diventare volontari non è frutto dell’impeto di un momento, ma una scelta che cambia profondamente il nostro modo di essere. Il corso di formazione è necessario per diventare le persone di cui le famiglie hanno bisogno”.

Per aderire a queste due serate è necessario prenotare via e-mail scrivendo a

risorseumane@lacollinadeglielfi.it o telefonando al 345/0844959.

“Se la passione, l’amore e l’entusiasmo che si respirano a La Collina degli Elfi vi contageranno a tal punto da spingervi a volerne far parte, il corso di formazione intensivo è un’occasione speciale in cui imparare tanto e dare molto”, affermano i membri del direttivo dell’associazione.

Il ciclo di apprendimento – l’ultimo corso disponibile prima della stagione estiva – è aperto a tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni e che vogliano impiegare il loro tempo impegnandosi nell’associazione.

Queste le date del corso: venerdì 6 maggio dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23; sabato 7 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; venerdì 13 maggio dalle 18 alle 20 e dalle 21 alle 23; sabato 14 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, inviare una e-mail a: corsi.formazione@lacollinadeglielfi.it o telefonare al 345.0844959.