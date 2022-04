Calcio Serie D: Menabò fa godere il Fossano, Saluzzo sconfitto 2-1

Il Fossano soffre, non gioca la sua miglior partita ma piega il Saluzzo nel derby cuneese della 31^giornata. Al "Pochissimo" finisce 2-1, in virtù della doppietta di Menabò intervallati dalla realizzazione di Pucinelli. Tre punti importanti per la squadra di Viassi mentre i granata incassano una nuova sconfitta nonostante una prestazione di carattere e sostanza.

LA CRONACA

Pronti via ed il Fossano passa in vantaggio. Corner di Scarafia, la difesa saluzzese pasticcia e Menabò ne approfitta, insaccando da due passi il suo decimo gol in campionato. Poco dopo Briano è costretto al primo cambio: Serino si fa male, al suo posto Sina Filho. Al 19' blues ad un passo dal raddoppio. Lunga rimessa laterale di Lima Barbosa Maya, Specchia in mischia colpisce il palo. Minuto 26: nuova azione nata da un corner, stavolta nei pressi di Merlano. Nessun granata trova la zampata vincente. Pittavino ci prova con una punizione velenosa, l'estremo difensore di casa devia in angolo. La squadra di Briano manovra bene e comanda il gioco anche se non riesce a pungere in zona gol. Primo tempo in archivio, dopo tre minuti di recupero, con il Fossano avanti 1-0.

Cambi da una parte e dall'altra ad inizio ripresa. Gaboardi (ex di turno e decisivo nella gara d'andata con una doppietta) e Pucinelli rilevano Fink Hasson e Greco; Bellocchio subentra a Giraudo. Il copione della partita non cambia: Saluzzo alla ricerca del pari, Fossano pronto a ripartire. Scotto ci prova al 67', Virano blocca a terra. Gli ospiti impattano al 69'. Punizione di Pucinelli, Merlano si fa scavalcare dalla traiettoria ed è costretto a raccogliere il pallone in fondo alla rete, 1-1. Il Saluzzo ci crede e sfiora il vantaggio con Gaboardi (Merlano stavolta fa buona guardia e respinge) e Carli, di testa su azione da corner. Ci pensa il solito Menabò a togliere le castagne dal fuoco. Colpo di testa perfetto, su assist di Scarafia, imparabile per Virano: 2-1 all'82'. Dopo cinque minuti di recupero arriva il fischio finale, il Fossano può esultare al termine di una partita complicata fino al suo epilogo.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Merlano, Specchia, Giraudo (52' Bellocchio), Scotto, Lima Barbosa Maya (67' Matera); Della Valle (76' Coulbaly), Fogliarino (63' Quaranta); L. Di Salvatore (83' Marin), Galvagno, Scarafia; Menabò. A disp: Chiavassa, Marin, Matera, Pianetti, Cossu, G.Di Salvatore, Coulibaly. All Viassi

Saluzzo (4-3-3): Virano, Cinquemani (79' Crudo), Carli, Caldarola, Pittavino (61' Thiam); Serino (8' Sina Filho), Mazzafera, Ientile; Greco (56' Pucinelli), Fink Hasson (50' Gaboardi), Bedino. A disp: De Marino, Andretta, Clerici, Kieling Alisson, Crudo. All Briano

Gol: 3' Menabò, 69' Pucinelli, 82' Menabò

Ammoniti: Cinquemani, Giraudo, Matera, Mazzafera

Arbitro: Saverio Esposito di Ercolano; assistenti Francesco Tragni di Matera e Andrea Mirarco di Treviso