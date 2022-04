Debutto in quarta Categoria per la squadra speciale dell’Alba Calcio, mister Camera: "Non conta il risultato di oggi, ma le emozioni dei ragazzi"

Ed è stata proprio la Juventus – Nessuno Escluso a tenere a battesimo la squadra langarola composta da ragazzi ospiti del Centro Riabilitativo Ferrero allenati dai coach Fabrizio Baracco e Paolo Camera, un esordio di prestigio che si è concluso con una pesante sconfitta per gli albesi, che nei 30 minuti di gara non sono riusciti ad arginare lo strapotere fisico e la maggiore esperienza della squadra bianconera.

E una sconfitta è giunta anche dal secondo incontro in programma, quello che vedeva l’Alba Calcio opposta ai torinesi del Terzo Tempo, ma in questa gara da rimarcare è la prima, storica rete messa a segno nel campionato di Quarta Categoria dall’albese Davide Straffi.

“Non ha importanza il risultato di oggi – afferma il mister Paolo Camera – perché ciò che conta realmente è quello che i nostri ragazzi hanno vissuto in questa incredibile giornata. Abbiamo avuto modo di prendere parte ad una manifestazione organizzata impeccabilmente, in un contesto stupendo e al fianco di squadre di Serie A e B come Sampdoria, Genoa, Torino, Alessandria…e perfino la sconfitta contro la Juventus ha un sapore particolare per noi. Oggi la parola d’ordine è stata “aggregazione”, abbiamo avuto modo di scambiare pareri ed esperienze con i tecnici delle altre squadre mentre i ragazzi hanno potuto vivere una giornata da calciatori “veri” e penso che questa sarà un’esperienza che si poteranno dietro per tutta la vita. Era la prima volta che ci confrontavamo con una manifestazione di questa portata e la differenza di preparazione ed esperienza si è fatta sentire tutta, però sono convinto che allenandoci con serietà e dedizione riusciremo anche noi a toglierci in futuro qualche soddisfazione”.