Sci di fondo: bene le staffette piemontesi a Dobbiaco

Fiocchi di neve come a Natale sulla Pista Natalie della Nordic Arena di Dobbiaco, sede della terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti e Giovani e penultima tappa dei Circuiti di Coppa Italia. Neve fresca sui binari che ancora una volta non ha reso facile la vita degli skiman nè tantomeno quella del comitato organizzatore, che ha saputo però vincere l’ennesima sfida. Bravo Gerti Taschler e tutto il suo staff, che ha saputo rimediare mercoledì e venerdì a condizioni alquanto primaverili, che si sono trasformate poi nel giro di 24 ore, in inverno pieno. Bravi anche e soprattutto atleti ed atlete, che hanno regalato l’ennesimo spettacolo sportivo.

Dopo i titoli Individuali in tecnica libera di mercoledì, seguiti da quelli Sprint in tecnica classica di venerdì, spazio ai tricolori specialità staffetta.

Le prime a scendere in gara sono state le Giovani al via della 3x5 km, con la prima frazione in tecnica classica e le altre due in tecnica libera e il Comitato AOC con la squadra formata da Irene Negrini, Elisa Gallo e Beatrice Larent hanno chiuso al 4° posto nella gara vinta dal team delle Alpi Centrali A composto da Lucia Isonni, Denise Dedei e Veronica Silvestri.

Quarto posto anche per la staffetta Alpi Occidentali A maschile formata da Simone Negrin, Davide Ghio, Gabriele Rigaudo e Martino Carollo con un distacco di 2'28'' dai vincitori, il Veneto A di Giacomo Schivo, Andrea Zorzi, Alex Serafini ed Elia Barp. Al 21° posto si è classificato il quartetto delle Alpi Occidentali B con Samuele Giraudo, Andrea Gastaldi, Alberto Rigaudo e Lorenzo Castoldi.

Tra i Senior, il piemontese Lorenzo Romano, nella squadra dei Carabinieri A con Valentina Maj e Paolo Fanton chiude al 10° posto.