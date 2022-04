Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì si ferma sul più bello; La Itas Martignacco conquista gara-1 al tie-break

La Lpm Bam Mondovì si sveglia tardi e viene superata al tie-break dalla Itas Ceccarelli Martignacco. La squadra di coach Gazzotti, nonostante l’assenza della schiacciatrice Giovanna Milana, rimasta a casa per un problema al piede, ha disputato un’ottima gara. Itas solidissima nella difesa a muro e brava a mettere in difficoltà la ricezione delle Pumine.

Le ragazze di Solforati, invece, hanno pagato l’approccio timido al match. Gli ingressi in campo di Ferrarini e Pasquino hanno restituito un po' di grinta e di imprevedibilità. La Lpm ora sarà costretta a vincere in Friuli per restare in corsa nei play-off e portare la contesa a gara 3.

PRIMO SET: Taborelli realizza i primi due punti del match. Martignacco si difende bene e ritrova la parità. Si continua a lottare punto a punto. Break di una Itas più precisa e friulane avanti 6-8. Il Martignacco aumenta il vantaggio e sul 9-13 arriva il time-out di coach Solforati. Pumine in difficoltà e ospiti a +5 sul 10-15. Le ragazze di Gazzotti alzano un muro solido che mette in difficoltà gli attacchi della Lpm. Dopo il muro di Beatrice Molinaro le Pumine tornano in scia delle avversarie sul 16-18. Ancora un punto rosicchiato dalle padrone di casa e coach Gazzotti decide di chiamare il time-out. La Lpm riacciuffa la parità sul 19-19. Nuovo break per la Itas. Entra in campo dopo una lunga assenza Roberta Carraro. Sul 19-21 coach Solforati chiama il secondo time-out a disposizione. La Lpm si ferma, mentre il Martignacco continua a macinare gioco e punti, finendo per conquistare con merito il primo set sul 20-25.

SECONDO SET: Martignacco subito sullo 0-3. Ancora il muro friulano protagonista e Itas sull’1-5. Gli attacchi delle Pumine continuano ad infrangersi sulla difesa della Itas e sul punteggio di 3-8 coach Solforati chiama il time-out. Ace di Rossetto. Dalla panchina monregalese entrano in campo Pasquino e Bonifacio. Il trend non cambia, con le ospiti in assoluto controllo del match. Sul 5-14 uno sconsolato Solforati chiama il secondo time-out a disposizione. Due punti recuperati dalle Pumine e sul 9-16 coach Gazzotti chiama il time-out. Cresce il vantaggio delle ospiti, avanti 11-20. Arriva un break per le Pumine, ma i punti di vantaggio delle friulane restano 6. Ace di Cumini. Sul 17-22 arriva il time-out di coach Gazzotti. Sul 19-24 arrivano cinque set-point a disposizione per la Itas. Alla prima occasione arriva il mani-out vincente di Pascucci, che chiude il set sul 19-25.

TERZO SET: Pumine in vantaggio 2-1. Arriva la risposta delle ospiti, brave a ribaltare la situazione. Ace di Mila Montani e la Lpm torna avanti sul 6-4. Si torna in parità sull’8-8. Le padrone di casa tornano a spingere e si portano sul 13-10. Time-out chiesto da coach Gazzotti. Le Pumine bruciano il vantaggio accumulato in precedenza e il punteggio torna in parità sul 15-15. Break delle ragazze di Solforati, che sfruttano l’imprecisione della Itas per andare sul 22-18. Time-out chiesto da coach Gazzotti. Sul 24-19 arrivano cinque set-point a disposizione delle padrone di casa. Le ospiti annullano le prime due chance a disposizione e coach Solforati chiama il time-out. Al rientro in campo la Lpm trova con Leah Hardeman il punto che chiude il set sul 25-21.

QUARTO SET: Martignacco sullo 0-2. Si torna in parità sul 4-4. Break per la formazione ospiti, che va a condurre sul 6-9. Time-out chiesto da coach Solforati. Ace di Laura Pasquino. Le Pumine reagiscono e ritrovano la parità sull’11-11. Con le padrone di casa avanti 12-11 arriva la richiesta di time-out di coach Gazzotti. Si torna in campo e le ospiti ritrovano la parità sul 13-13. La Itas continua a spingere e vola sul 16-19. Time-out chiesto da coach Solforati.

TIE-BREAK: ospiti subito sullo 0-2. Si torna in parità sul 3-3. Nuovo break per le friulane, avanti 3-5. Si va la cambio campo con la Itas in vantaggio sul 6-8. Time-out chiesto da Solforati sul punteggio di 7-10. Le ospiti restano avanti di tre lunghezze. Sull’11-14 coach Solforati chiama il time-out.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Montani, Cumino, Bonifacio, Pasquino, Hardeman, Ferrarini, Molinaro, Trevisan, Bisconti. Allenatore: Matteo Bibo Solforati; 2° All. Claudio Basso

ITAS CECCARELLI MARTIGNACCO: Carraro, Merlino, Modestino, Sangoi, Ghibaudo, Milana, Picco, Rossetto, Cortella, Pascucci, Mazzoleni, Barbagallo, Zorzetto, Tellone, Eckl. Allenatore: Marco Gazzotti; 2° All. Nicolas Rusalen

ARBITRI: 1° Simone Cavicchi (La Spezia); 2° Michele Marconi (Milano)