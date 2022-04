Volley A2M. Il derby della Granda è di Cuneo: vince 3-0 su Mondovì che dà l'addio alla serie A2

Il derby è di Cuneo. La BAM Acqua S. Bernardo s'impone per 3-0 (25-20/25-17/25-13) su una Synergy Mondovì che ha comunque onorato l'impegno, mettendo in campo tutte le energie possibili nonostante gli uomini di Francesco Denora fossero ormai retrocessi da qualche settimana.

Un primo set giocato alla pari, con Cuneo quasi timorosa nei confronti di una Mondovì invece senza remore, un secondo lottato nelle parti inziali, poi il dominio dei padroni di casa nel terzo: è racchiuso qui il succo dell'incontro, durato poco più di un'ora.

"Nel primo set non eravamo noi sottotono, ma loro particolarmente performanti - commenta così la partita l'allenatore cuneese Roberto Serniotti - superato quell'ostacolo è stato più facile, perché come spesso capita le squadre che hanno perso tanto faticano poi a tenere il ritmo. Muro e servizio sono venuti fori dal secondo set: altri 13 muri in tre set sono un bel bottino".

"Sono contento per me, ma ancora una volta soprattutto per la squadra - dice invece il palleggiatore di Cuneo, Luca Filippi, premiato Mvp dell'incontro -. La classifica poteva ingannare, ma un derby è sempre un derby ed aver portato a casa questi tre punti per noi è stato di fondamentale importanza".

"Si chiude una stagione veramente difficile, che credo abbiamo onorato fino all'ultimo - facconta il direttore sportivo del VBC Mondovì, Andrea Fia -. Oggi con tutte le defezioni abbiamo tenuto il campo, a parte l'ultimo set. Purtroppo dopo sette anni torniamo indietro: ci abbiamo messo impegno e dedizione, è stata un'avventura molto bella. Pazienza, abbiamo puntato su una squadra giovane e, complice una serie di vicissitudini, non ce l'abbiamo fatta".

Con la vittoria odierna Cuneo continua la sua rincorsa verso il secondo posto finale in regular season. Ultimo impegno giovedì sera 7 aprile sul campo di Porto Viro per il recupero della 25ª giornata.

LA PARTITA. Il muro di Sighinolfi su Meschiari segna il primo doppio vantaggio di Cuneo sul punteggio di 6-4. Arinze dalla seconda linea pareggia i conti a quota 10 per Mondovì, che trova poi il break sull’ace di Lusetti che costringe coach Serniotti al primo time out sul 13-15. L’allenatore catechizza i suoi, che si rimettono in carreggiata: il muro di Sighinolfi su Meschiari riporta in equilibrio la situazione (15-15), quello di Botto su Arinze ed il successivo errore del nigeriano riportano i padroni di casa avanti di due lunghezze: 20-18, time out per Denora. Arriva il muro del duo Filippi-Sighinolfi su Meschiari e siamo 22-19 per Cuneo, che approfitta dell’errore successivo dello stesso Meschiari e fugge 23-19: secondo time out dell’allenatore monregalese. Il muro di Botto su Arinze chiude i conti per Cuneo che s’impone 25-20.

SECONDO SET. Subito il break monregalese che va sullo 0-2, ma Cuneo pareggia a 3 poi con Botto trova il break per il vantaggio dell'8-6. Altra battuta punto di Cuneo, stavolta messa a segno da Wagner ed arriva il time out di Denora sul punteggio di 11-8. Ancora un break dei padroni di casa, sempre propiziato dal servizio: Preti segna il 14-9. Mondovì prova a raddrizzare il set affidandosi ad Arinze, che con un perfetto diagonale segna il -2 (14-12), ma il nigeriano subito dopo subisce il muro che ricaccia indietro gli ospiti 16-12. Si ripete anche Sighinofli, stavolta su Catena, e sul 17-12 a Denora non resta che interrompere per la seconda volta il gioco. Altro ace di marca cuneese: Botto firma il punto del 19-13, Wagner a muro quello del +7 (20-13), mentre Arinze schiaccia fuori la palla del 23-15. Chiude la seconda linea di Wagner (25-17).

TERZO SET. Cuneo subito avanti 3-0, Mondovì accorcia le distanze con Catena (4-3), ma la BAM Acqua S. Bernardo torna a correre sul diagonale vincente di Botto (8-5). Cuneo fugge e mette 6 punti di vantaggio: 13-7 con schiacciata di Preti che costringe Denora a fermare il gioco. Alla ripresa è ancora Preti a giocare sulle mani del muro monregalese, che non trattiene (14-7), e lo schiacciatore cuneese mette a terra anche il punto del +9 (16-7). Preti è il vero protagonista di questo set: sul 18-8 c'è l'ultimo time out monregalese, ma ormai la benzina nel serbatoio degli uomini di Denora è esaurita. La palla in rete di Meschiari saluta la A2 di Mondovì.

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO-SYNERGY MONDOVI' 3-0 (25-20/25-17/25-13)

BAM ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Codarin 7, Filippi 3, Wagner 14, Botto 11, Bisotto (L), PPreti 14, Sighinolfi 7, Pedron. N.e. Cardona, tallone, Vergnaghi, Rainero, Lilli, Trinchero. Allenatore: Serniotti - CUNEO: ric. 73% (27% prf), att. 54%, muri 13, aces 5, batt.sb. 10, errori 15.