Volley, inesauribile Silvano Prandi! Il "Prof" regala allo Chaumont la prima Coppa di Francia della sua storia

La gioia di Silvano Prandi dopo la vittoria in Coppa di Francia (Foto: Chaumont Volley-Ball 52 Haute Marne)

Inesauribile Silvano Prandi! A 74 anni suonati l'allenatore cuneese non solo non ha alcuna intenzione di smettere di allenare, ma riesce ad arricchire la personale bacheca con l'ennesimo successo di prestigio.

Da sette stagioni sulla panchina della squadra francese dello Chaumont, ieri sera (sabato 2 aprile) Prandi ha portato, per la prima volta nella sua storia, il club transalpino a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della Coppa di Francia.

Lo Chaumont Volley-Ball 52 Haute-Marne ha infatti battuto al tie-break (25-20/21-25/25-23/22-25/19-17) il Tours nella finale giocata a Parigi.

Come scrive oggi il quotidiano francese L'Equipe, gli Alto Marnesi "hanno battuto Tours ai vantaggi al termine di un tie-break senza respiro". Cinque anni dopo il suo primo titolo (scudetto vinto con Silvano Prandi in panchina), lo Chaumont arricchisce così il proprio palmares con la Coppa di Francia

Lo Chuamont succede a Poitiers, ultimo vincitore della Coppa di Francia nel 2020, prima della pandemia di Covid-19.

Ed ora Silvano Prandi è già pronto a dare l'assalto per la conquista del secondo scudetto, con i quarti di finale dei playoff che inizieranno in settimana: in regular season la sua squadra ha chiuso al secondo posto, alle spalle dello stesso Tours.

Davvero complimenti, grande Prof!