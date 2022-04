STORIE DI MONTAGNA/6 - Andrea e Barbara: quando l’unione fa la forza e la vita in montagna diventa la nuova strada

Prosegue sulle pagine di Targato Cn il nostro appuntamento settimanale coi racconti di vita dalle valli cuneesi raccolti dalla scrittrice Cinzia Dutto.



***

Barbara e Andrea nascono entrambi in un ambiente di campagna dove la famiglia vive di allevamento. Per scelta, non per obbligo, proseguono questo cammino.

I genitori di Andrea, originari di Marmora, con l’arrivo del boom economico negli anni ’50-’60 e la trasformazione dell’allevamento degli animali, non più da puro sostentamento per la famiglia, ma in una vera e propria fonte di reddito, scendono nella piana, come molti altri allevatori che non trovano più gli spazi giusti per il nuovo tipo di richiesta e lasciano gli alpeggi. Avviene, in quel periodo, una transumanza al contrario, in cui il popolo della montagna, scende per trovare spazi e la famiglia di Andrea trova un’azienda in affitto a Villafalletto. Lo lega alla Valle Stura la transumanza del bestiame, che dal 1975 avviene proprio in questa valle. In un primo tempo nella zona di Sant’Anna di Vinadio, per poi spostarsi a Isola 2000 e ora a Mollières, nel parco del Mercantour, dove oggi, Andrea con la sua famiglia, fa la “sua” transumanza da giugno a settembre.

Andrea conosce Barbara a Villafalletto e le famiglie si uniscono. Inizia la loro storia insieme ma un triste evento cambia tutto. La morte del papà di Andrea, arrivata all’improvviso, innesca in questa nuova famiglia l’obbligo di un cambiamento. Andrea si rende conto che, fino a quel momento, portava avanti le tradizioni di famiglia, seguendo le indicazioni del padre e della sua grande esperienza nel settore, ma che non c’era spazio per innovazione e cambiamento. La sua unica certezza: continuare il mestiere di famiglia, ma non in pianura!

Ogni tanto la vita ci mette alla prova, e non sempre in modo facile, ma sta a noi decidere cosa fare. Per due anni la vita continua come sempre, ma la mancanza della forza lavoro del papà di Andrea si fa sentire. La situazione si complica ancora di più, quando il proprietario dell’azienda, decide di vendere e non concedere più l’affitto.

Sembra un momento impossibile da superare, ma Andrea e Barbara reagiscono allo sconforto e ricominciano la loro strada. Come dice Andrea: “Ho fatto storia a me! Ho iniziato la mia strada e ho scelto la montagna che da sempre porto nel cuore!”.

Per una serie di coincidenze nel 2015 trovano un’azienda dismessa, e in vendita, in frazione Maigre nel comune di Moiola, in Valle Stura. C’è tutto ciò che serve: una stalla, abbastanza capiente, una casa e una zona dove ricavare il laboratorio per fare il formaggio, la grande passione di Andrea. Qualche lavoro di ristrutturazione ed inizia la nuova vita nel 2016. Da un duro colpo, quindi, ci si può rialzare e questa bella famiglia lo fa, passando anni difficili, con debiti che sembrano insormontabili, un inverno con neve abbondante, tanto lavoro da fare e soprattutto: adattarsi alla nuova sistemazione che prevede un ambiente molto differente dalla pianura.

Andrea lancia un messaggio importante: “Se si parte dall’idea di venire a fare business in montagna, senza l’amore per questo ambiente e tutte le difficoltà che comporta, si sta facendo un passo sbagliato!”.

Barbara e Andrea amano la montagna, conosciuta e vissuta, fin dalla tenera età in alpeggio, dentro di loro scorre il sangue del vero pastore, quello che si siede su una roccia e osserva i suoi animali, assapora la brezza dell’altura, sente il profumo dell’erba fresca e dei fiori di alta quota, ascolta il ridondare dei campanacci sentendosi libero e appagato, non ha ripensamenti, ma sente che è proprio lì che vuole essere.

Nasce così l’Azienda Fiori dei Monti, un nome che esce dall’animo di Andrea che pensa ai pascoli fioriti di alta montagna. Un’azienda semplice, attenta alle esigenze dei suoi animali, accuditi e amati. Un’azienda che soddisfa Andrea che l’ha creata proprio come voleva. Mentre nella loro accogliente cucina, sorseggiamo un caffè, Andrea si racconta e Barbara cucina per tutta la settimana e non si ferma un attimo. Lei si occupa della casa, dei bambini e da qualche mese di fare il formaggio.

Cosa vuol dire essere una famiglia di allevatori oggi? Sicuramente vuol dire collaborazione, passione, suddivisione chiara dei compiti, manualità ed esperienza e coinvolgimento totale di tutti i membri, anche i più piccoli: tutti possono dare il proprio contributo. Non ci sono vacanze, gli animali mangiano 365 giorni all’anno, la sveglia è presto e la sera si finisce tardi. Ma nonostante tutto in questa casa si respira serenità e voglia di fare.

Ma ora vi racconto il mio viaggio nella produzione del formaggio.

Credo, per la prima volta, di aver capito cosa si nasconde dietro a questo cibo antico che deriva da soli tre ingredienti: latte, caglio e sale. Andrea è un accompagnatore perfetto per capire la storia di una forma e la sua produzione. In questo piccolo mondo antico, il laboratorio è adiacente al negozio, e per mantenere l’artigianalità, Andrea, non vuole crescere di più per garantire al cliente l’autenticità del prodotto. Gli animali vengono alimentati quasi totalmente con fieno ed erba e questo rende il loro latte speciale e profumato, perfettamente digeribile e idoneo alla fabbricazione di formaggi sani e particolari. Per Andrea fare il formaggio è un arte, in questa azienda non si acquista solo un pezzo di formaggio, ma si acquista la sua storia, il suo valore, il suo mestiere di casaro consolidato dal tempo e dall’esperienza. Lui il latte lo sente, lo annusa, lo conosce e lo tratta come materia viva, trasformandolo in prezioso formaggio dal sapore unico che profuma di alpeggio e montagna.

Da qualche mese, chi si occupa in azienda di fare il formaggio è Barbara, che dopo la scuola di Andrea ora lo sostituisce. Ogni giorno, in questa piccola azienda, si producono circa 30 kg di formaggio, destinato a negozi, ristoranti e privati. Questo prezioso alimento, non trova difficoltà nella vendita, ma questo avviene ora, dopo tre anni, in cui questa famiglia ha costruito rapporti, conquistato fiducia, reso noto il modo di lavorare ed è rimasta umile aspettando che qualcuno gli desse fiducia per entrare nel mercato locale. Entrare nel cuore del popolo della montagna non è facile, ma quando ci arrivi diventi parte della comunità e quindi sei riconosciuto e supportato. All’inizio, per Barbara ed Andrea, è stato persino difficile trovare pascoli da poter utilizzare, persone a cui chiedere aiuto, esperienze da condividere, ma la costanza, la pazienza, la loro unione e la sicurezza di aver fatto la scelta giusta, hanno fatto raccogliere i risultati e ora la piccola frazione Maigre, poso assolata e un tempo dimenticata, è conosciuta per l’azienda agricole Fiori dei Monti e il suo formaggio.

La vendita del formaggio avviene da settembre a giugno ed il piccolo negozio in azienda è sempre aperto. Vi consiglio una tappa per acquistare i prodotti di Andrea, fare due chiacchiere con lui e tornare a casa con in mano un po’ della sua storia. Dietro a un prodotto c’è sempre il suo produttore! Attenzione: durante l’estate tutta la famiglia si trasferisce in alpeggio e non trovare nessuno!

Andrea è un allevatore giovane, che cerca di fare rete, che vuole innovazione nel rispetto della tradizione. Un ragazzo che porta avanti una vita di fatica, accompagnato da un’insostituibile compagna: Barbara, che lo ha seguito fino alla realizzazione del suo sogno e che lo supporta in tutto. Una bella coppia, una bella famiglia con dei valori sani, la voglia di sporcarsi le mani, la capacità di essere uniti nel bene e nel male. Io credo che la fatica unisca come anche la condivisione di una stessa passione. Questi giovani portano avanti una missione conducendo uno stile di vita raro di questi tempi, ma a mio avviso, sinonimo di buon vivere.

Ho passato un pomeriggio in loro compagnia e sono stata accolta, sono entrata per qualche istante nella loro vita e mi sono sentita parte di quel piccolo mondo antico. Grazie Andrea e Barbara, vi auguro di continuare così perché siete un esempio.

Dove puoi trovare l’azienda agricola “Fiori dei monti”?

Instagram: http://www.instagram.com/fiorideimonticolombero

Facebook: http://www.facebook.it/AndreaColombero - http://www.facebook.it/AziendaAgricola”FiorideiMonti”

Vi aspetto la prossima domenica con un'altra interessante “Storia di Montagna!”

***