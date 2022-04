Vidal, splendido toro di 8 anni, è il campione della Mostra regionale di Quaresima di Cuneo

Un toro bellissimo, difficilmente eguagliabile. Vidal, 8 anni, 1.250 chili di peso, è il campione assoluto della Mostra Zootecnica di Quaresima che si è svolta stamattina al Miac di Cuneo.

La Mostra, da sempre un evento irrinunciabile e di grande tradizione per gli allevatori cuneesi e punto di riferimento per tanti macellai che arrivano anche da fuori regione, celebra la settantesima edizione dopo due anni di stop per pandemia.

Orgogliosissimo Carlo Isaia, allevatore di San Pietro del Gallo. Un lavoro, il suo, che condivide con la moglie Marina e in cui coinvolge le due figlie Anna e Lucia, di 10 e 8 anni.

Vidal è stato venduto ad una macelleria del Milanese. "E' stato il papà di molti dei vitelli del mio allevamento. E' sempre stato un animale eccezionale - racconta Carlo Isaia. Mi era stato venduto da alcuni amici allevatori, bellissimo".

Carlo e Marina hanno circa 130 capi, tutti allevati in modo naturale, nutriti con cereali e fieno. "Abbiamo sempre fatto questa scelta, forse un po' controcorrente. Ma ci crediamo. Purtroppo la situazione è difficile, i prezzi dei cereali sono raddoppiati. Stiamo resistendo, con grandi sforzi, sperando che le cose si risolvano presto e le due Nazioni possano trovare la pace, che è la cosa più importante", conclude Isaia.