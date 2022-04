59 studenti cuneesi coinvolti nel progetto 'Promemoria Auschwitz/ promemoria Mauthausen'

L’Associazione Deina Torino, con il Patrocinio del Comune di Cuneo, ha coinvolto anche nell’anno scolastico in corso le classi V delle Scuole Superiori della città nel progetto Promemoria Auschwitz/ promemoria Mauthausen.

Un gruppo di 59 studenti, dopo aver partecipato ad incontri di formazione specifica, sta partecipando al viaggio nei luoghi della memoria.

Il perdurare della guerra in Ucraina e degli scontri militari anche in prossimità del confine con la Polonia, nonché la crescente pressione sulle città polacche, inclusa Cracovia, determinata dall’arrivo di centinaia di migliaia di profughi in fuga dal conflitto, ha portato a ridefinire la meta. L’obiettivo è quello di proporre un’esperienza di viaggio capace di infondere sicurezza e serenità ai giovani partecipanti, alle loro famiglie e a tutti gli enti che sostengono il progetto, lasciando intatti il valore educativo e i temi portanti dell’intero percorso. Per questo motivo, anziché viaggiare alla volta di Cracovia per andare in visita agli ex campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau, ai giovani partecipanti è stata proposta l’esperienza di un viaggio di memoria a Vienna per esplorare la complessità e il legame profondo con la storia della deportazione dall’Italia di luoghi come Mauthausen e Gusen.

Di seguito il programma:

- 02/04/22: Mattina Partenza in bus da Cuneo Pomeriggio Viaggio in bus - Attività educative Sera Arrivo a Vienna;

- 03/04/22: Mattina Visita guidata della città (Parte 1) Pomeriggio Visita guidata della città (Parte 2) con Museo del Belvedere Sera Cena e incontro laboratoriale;

- 04/04/22: Mattina Visita guidata all’ex campo di concentramento di Mauthausen Pomeriggio Visita guidata all’ex campo di concentramento di Gusen;

- 05/04/22: Mattina Incontro laboratoriale di condivisione e rielaborazione Pomeriggio Tempo libero Sera Cena e serata libera 06/04/22 Mattina Check-out e partenza in bus per l’Italia Pomeriggio Viaggio in bus Sera Rientro a Cuneo.