Ad Alba torna sopra i trecento positivi. A Verduno 23 ricoverati, ma nessuno grave

Sono 302 i residenti attualmente positivi al Coronavirus nella capitale delle Langhe. E’ quanto fa sapere il Comune di Alba nel suo consueto aggiornamento settimanale, da questa settimana con dati tratti dalla mappa regionale Covid e non più dalla piattaforma della Regione dedicata ad amministrazioni locali e forze dell’ordine, il cui accesso è stato disattivato con la fine dello stato di emergenza. Il dato conferma l’incremento nel numero di positivi in corso in città ormai da alcune settimane. Sette giorni fa i positivi erano 277, il 14 marzo erano 220, il 7 marzo 212.



I residenti albesi vaccinati – si fa ancora sapere dal Municipio langarolo – sono 25.936 con almeno una dose, 24.026 con due dosi e 19.906 con tre dosi.



Sul fronte ospedaliero l’Asl Cn2 comunica intanto che al "Ferrero" di Verduno i ricoveri Covid (non solo albesi ma provenienti da tutto il territorio di competenza) sono intanto risaliti a quota 23, nessuno dei quali è però ricoverato in terapia intensiva, contro i 16 di lunedì scorso e i 19 di quindici giorni fa.

I ricoveri ordinari sono 187, di cui 3 in intensiva.