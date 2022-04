Al Movicentro una residenza d'artista e un talk per raccontare le frontiere di cambiamento

Dopo il primo appuntamento con le BOaRDERS STORIES in Via Silvio Pellico dedicato ai più piccoli, svolto sabato scorso, prosegue nel quartiere Cuneo Centro il percorso di “BOARDERS – occupazioni culturali nel quartiere Cuneo Centro” promosso da LA.B.O.A. Cuneo Centro in collaborazione con noau | officina culturale.



Con l’obiettivo di cambiare sguardo e prospettiva sulle dinamiche di trasformazione in atto nel quartiere e costruire insieme alla comunità una visione di futuro condivisa, partendo dalla bellezza, il calendario di iniziative che si svilupperà tra aprile e maggio propone una riflessione collettiva attraverso diversi linguaggi artistici e culturali.



La prima occasione ha avuto inizio negli ultimi giorni di marzo nella forma di una residenza d’artista: è infatti in azione nel quartiere in queste settimane Nicolò Filippo Rosso, fotografo documentarista cuneese di nascita, che vive e lavora in tutto il mondo.



Nicolò dal 2018 approfondisce attraverso la fotografia la complessità del fenomeno storico delle migrazioni a partire da quella venezuelana in Colombia, trascorrendo settimane o mesi in zone di confine, camminando a fianco delle persone migranti. Negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti prestigiosi tra cui il World Press Photo, il Eugene Smith Fund Grant, il Premio Amilcare Ponchielli: i suoi reportage sono pubblicati sulle principali riviste e quotidiani in Europa, Stati Uniti, Canada e Colombia.



Il suo lavoro nel quartiere Cuneo Centro è un percorso di scoperta e narrazione della vita quotidiana di chi il quartiere lo abita, lo vive e lo frequenta ogni giorno, in un mix di usanze e culture diverse, unite nella stessa esistenza umana. Il focus tematico e spaziale della sua ricerca è l’area urbana compresa tra Corso Giolitti e Corso Dante, vicina ai movimenti della Stazione ferroviaria e del Movicentro, uno degli spazi maggiormente interculturali della città.



Nel corso di circa tre settimane a stretto contatto con la comunità, Nicolò sta realizzando un reportage fotografico per narrare visivamente le trasformazioni in atto nel quartiere, le relazioni tra residenti e nuovi abitanti stranieri e la ricerca di un’identità condivisa per una comunità in costruzione. Il reportage sarà successivamente valorizzato in dialogo con i futuri interventi che si svolgeranno fino a fine maggio all’interno del quartiere Cuneo Centro.



A chiusura della prima fase della sua residenza artistica, l’8 aprile alle ore 18:30 presso il Movicentro (Piazzale della Libertà 16) è previsto il primo “TALK ABOUT BOaRDERS” dal titolo “Raccontare le frontiere di cambiamento”, un incontro pubblico in cui Nicolò Filippo Rosso dialogherà con Giulia Marro, antropologa, membro del Comitato di Quartiere Cuneo Centro e collaboratrice di Medici senza frontiere, per esplorare come le frontiere di cambiamento e trasformazione sociale in tutto il mondo abbiano radici comuni e come possono essere raccontate attraverso il mezzo fotografico e altri strumenti di narrazione.



La partecipazione al talk è aperta a tutti e gratuita. Si consiglia la prenotazione a cuneo-centro@laboacuneo.it.



La.B.O.A. è un progetto di sviluppo di comunità che si propone di favorire il dialogo tra cittadini e istituzioni, costruire reti e relazioni per rigenerare i legami sociali e gli spazi urbani e per sentirsi parte di una comunità. La.B.O.A. è una co-progettazione tra il Comune di Cuneo e il Raggruppamento delle Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco.



Per tutte le info, gli aggiornamenti e le modalità di partecipazione:

www.laboacuneo.it | cuneo-centro@laboacuneo.it | profilo Facebook e Instagram LA BOA Cuneo