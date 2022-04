Alba per l’Ucraina: partiti i mezzi della seconda spedizione diretta in Polonia

E’ partita all’alba di questa mattina, lunedì 4 aprile, dalla sede di corso Bra dell’associazione di protezione civile Proteggere Insieme la colonna di sei mezzi cui è affidata la consegna dei circa 300 scatoloni di farmaci e prodotti di prima necessità raccolti sul territorio albese per la seconda spedizione di "Help for Ukraine", la missione umanitaria promossa nella capitale delle Langhe dalla stessa associazione di protezione civile e dall’associazione giovanile FuturAlba, col supporto del comitato locale della Croce Rossa Italiana, della Città di Alba, della Diocesi e della Caritas, del Comune di Guarene, di numerose scuole del territorio e delle farmacie cittadine.



Meta della spedizione sarà questa volta la cittadina di Chotyniec, nella Polonia orientale, a 5 chilometri dal confine ucraino, sede di un presidio di accoglienza profughi che in questo momento accoglie circa 1.800 persone e che rappresenta un importante canale di passaggio dei profughi in fuga dall’Ucraina.



"A Chotyniec saremo accolti dalle autorità comunali - aggiunge il presidente di Proteggere Insieme Roberto Cerrato –, si tratta peraltro di un centro al quale Langhe, Roero e Monferrato sono accomunati dal riconoscimento Unesco per le chiese in legno caratteristiche del posto".



"Si sta anche concordando di accogliere e portare in Italia alcuni profughi con rapporti personali e parentali con famiglie del nostro territorio", aggiunge Cerrato, che insieme al presidente dell’Associazione Sindaci del Roero Silvio Artusio Comba, anche lui parte della missione, ringrazia per il supporto il Comune di Alba e anche i privati – tra questi la famiglia Ceretto – che hanno messo a disposizione mezzi e personale a supporto della missione.